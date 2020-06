Iannone recurre su sanción por dopaje ante el TAS y pide que se anule

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) confirmó la recepción de los recursos del piloto italiano de MotoGP Andrea Iannone y de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) contra la sanción de 18 meses que la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) impuso al primero el pasado 31 de marzo por dopaje.

El piloto solicita que se anule dicha sanción y la AMA que se modifique la misma y se le imponga un periodo de castigo de cuatro años por infringir la normativa antidopaje.

El TAS indicó que determinará el calendario para la remisión de documentación por las partes y que designará al panel que estudie el caso, aunque aún no tiene fecha para celebrar la audiencia.

Andrea Iannone, en el box de Suzuki, en 2018 MotoGP

La FIM sancionó a Iannone el pasado 31 de marzo tras haber dado positivo por esteroides en un control antidopaje el 3 de noviembre de 2019, pese a aceptar la tesis de los abogados del piloto que defendieron que ese resultado se produjo por "contaminación alimentaria".

Postura de Iannone

IEl italiano ya dijo allá por el mes de diciembre que se encontraba "totalmente tranquilo" respecto a las sospechas sobre su persona. "Estoy abierto a cualquier contraanálisis en un asunto que me sorprende también porque, hasta ahora, no recibí ningún comunicado oficial. A lo largo de los años, e inclusive esta temporada, me he sometido a continuos controles que siempre han dado negativo, por lo que tengo la confianza en la conclusión positiva de esta historia", remarcó.

