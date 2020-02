Joaquín y Marc Mázquez se enfrentan al futbolín: ¿quién es el ganador?

Nuevo capítulo entre Marc Mázquez y Joaquín Sánchez. Los dos deportistas se han vuelto a reencontrar y, en esta ocasión, en un duro duelo. Durante el año pasado, Box Repsol compartió muchas divertidas imágenes de ambos pero este miércoles han querido dar a conocer una más a través de su cuenta de Instagram.

Los dos tienen importantes compromisos ya que mientras que el catalán estará rodando en Sepang en los primeros test de MotoGP 2020, el futbolista del Betis jugará este domingo ante el Barcelona. Con motivo de este choque, Márquez y Joaquín han medido su habilidad para jugar al futbolín con una mesa que representa el encuentro del fin de semana.

El piloto reconoce que ha jugado "alguna vez" y Joaquín le reta con un "a ver qué eres capaz de hacer". El partido se desarrolló entre risas y bromas entre ambos. Aunque el partido no comenzó de la mejor manera, ya que el sevillano coló directamente con la mano la pelota en la portería, la victoria fue suya. No obstante, lo que es seguro es que Márquez no se conformará con esta derrota y querrá la revancha ante el bético.

