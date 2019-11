La Triple Corona, el último sueño de Alonso antes de volver a la F1: McLaren y Andretti le abren la puerta

Cuando en 2017 Fernando Alonso brindó con leche tras su intento fallido de ganar las 500 Millas de Indianápolis, todos entendieron que el asturiano regresaría para lograr aquel sueño que llegó a rozar con los dedos y, por lo tanto, la tan ansiada Triple Corona (Mónaco F1, Le Mans WEC e Indianapolis IndyCar). Dos años después las sensaciones fueron muy diferentes, McLaren y su asociación con Carlin fue un rotundo fracaso que se materializó con la descalificación antes de comenzar la carrera.

Tras aquel fiasco muchos dudaron sobre si volverían a ver al español en la Indy500 pero, a falta de confirmación, Fernando Alonso volverá al óvalo de Indianápolis, aunque la gran duda gira en torno al coche en el que lo hará. Sus dos participaciones han sido apadrinadas por McLaren aunque en la primera los de Woking trabajaron dentro de la escudería de Mario Andretti y en la segunda lo hicieron en la británica Carlin.

De cara a 2020, el panorama ha cambiado bastante. McLaren ha regresado de forma oficial al campeonato de la IndyCar y junto con el equipo Arrow Schmidt Peterson Motorsports (Arrow SPM) han creado la escudería Arrow McLaren SP para competir en todas las pruebas de la IndyCar Series. Arrow no es uno de los equipos punteros del campeonato actualmente pero la llegada de McLaren no solo aportará más dinero en el presupuesto, sino que reforzará parte del equipo técnico.

Arrow McLaren, el proyecto de los de Woking para competir en la IndyCar

El nuevo proyecto de McLaren en la IndyCar ya conoce el nombre de sus dos pilotos principales para la temporada 2020. El campeón de Indy Lights 2018, Pato O'Ward, y el campeón de Indy Lights de 2019, Oliver Askew, pilotaran los dos monoplazas de los de Woking. Con este anuncio, McLaren se reserva la opción de poner un tercer coche en pista si Fernando Alonso disputa con ellos las 500 Millas de Indianápolis.

Aunque Alonso aún no ha confirmado su participación, ha dejado caer a través de las redes sociales su deseo de regresar a Estados Unidos. Y aunque podría tratarse de un guiño hacia las 24 Horas de Daytona, prueba que corrió en 2018 y en 2019 con victoria incluida, parece más un gesto hacia la última prueba de la Triple Corona que le falta por conquistar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) el 14 Nov, 2019 a las 8:05 PST

McLaren quiere atar a Alonso

El contrato que liga a Fernando Alonso con McLaren acaba a finales de este año, aunque el propio Zak Brown reconoció a RaceFans que: "A finales de este año tendremos una conversación sobre cómo puede ser o no el futuro. Tenemos un equipo de IndyCar ahora. Seguimos mirando a WEC. Así que creo que nos sentaremos con Fernando a finales del año y solo hablaremos sobre qué queremos hacer en el futuro y si hay algo en lo que tenga sentido trabajar juntos".

Aunque el jefe máximo de McLaren sigue negando que cuenten con el piloto español de cara a la temporada 2021 en Fórmula 1, la evolución positiva de los de Woking en cada Gran Premio hace que los caminos de la escudería y del español se acerquen cada vez más. De momento, Brown asegura que confían su futuro en la F1 a sus actuales pilotos: Carlos Sainz y Lando Norris.

Esté o no el futuro de Alonso en la Fórmula 1 de la mano de McLaren, lo que no parece disparatado es ver al asturiano de la mano de Arrow McLaren SP en las 500 Millas de Indianápolis. Al final de la prueba de la temporada pasada, Brown fue el primero que reconoció los errores del equipo y pidió perdón al piloto español por no haberle dado un monoplaza lo suficientemente competitivo.

Fernando Alonso choca contra el muro del óvalo del circuito de Indianápolis

El buen ambiente entre Alonso y McLaren es claro. Esta semana el asturiano ha visitado Woking para un acto privado en la fábrica y, además, felicitar a su amigo Carlos Sainz tras su podio en el último Gran Premio de Brasil, el primero en la carrera del español en Fórmula 1 y el primero desde 2014 para la escudería.

El fichaje de Oliver Askew y Pato O'Ward no quita ninguna opción a Alonso, ya que es habitual que las escuderías se reserven la opción de incluir algún coche extra en pruebas tan emblemáticas como la Indy500. Además, disputar las 500 Millas con tres coches en pista reportaría mucha más información al equipo y haría que trabajos como lograr los reglajes perfectos fuesen mucho más sencillos que en 2019, cuando en medio de la vorágine llegaron a confundir centímetros con pulgadas y Fernando casi tiene un nuevo accidente en pista.

Andretti pesca en río revuelto

Aprovechando el pésimo resultado de Fernando Alonso en las pasadas 500 Millas de Indianápolis, Mario Andretti se ha propuesto captar al asturiano para su escudería. El asturiano llegaría a Indy500 con el mismo equipo con el compitió en 2017 pero sin el patrocinio de McLaren.

La relación entre Alonso y Mario Andretti es buena y, según varios medios estadounidenses, las conversaciones podrían haber arrancado ya aunque la negociación no será camino de rosas. Honda es el gran inconveniente para que Fernando pilote los coches de la escudería estadounidense. El motorista japonés abandonó Honda a finales de 2017 tras tres años en los que fue señalado como el culpable del mal rendimiento del monoplaza y el asturiano fue uno de los más críticos con ellos.

Fernando Alonso en 2017 durante su primera participación en las 500 Millas de Indianapolis EFE

Al igual que Alonso, McLaren también intentó aliarse con Andretti para su vuelta a la IndyCar e incluso para competir en la pasada edición de las 500 Millas pero Honda veto a los de Woking. La relación entre japoneses y británicos parece irreconciliable a medio plazo, dado que las heridas aún están muy recientes para ambos, sobre todo para el fabricante nipón.

