Verstappen: "Si Fernando Alonso volviera a la Fórmula 1, estaría entre los tres mejores"

Fernando Alonso es uno de los pilotos referentes en la Fórmula 1. Es todo un ejemplo a seguir para muchos y no suelen desaprovechar las oportunidades de elogiar al piloto asturiano. Max Verstappen ha reconocido que le hubiera gustado enfrentarse en más ocasiones contra él en una entrevista que ha concedido a Auto Bild.

El holandés confesó que para él es "uno de los mejores pilotos" aunque en realidad es "una pena que no haya podido correr realmente contra él" porque cuando han coincidido en pista estos años "no ha contado con un coche muy competitivo".

"Si Alonso volviera a la F1, estaría entre los tres mejores para ganar el Mundial. Algunas veces es cuestión del piloto, pero otras veces es mala suerte. Mira a Fernando, que es uno de los mejores, pero ha estado en los últimos tiempos en el equipo equivocado", manifestó.

Max Verstappen

Sin embargo, se trata de un aprecio recíproco ya que Fernando Alonso elogió a su exrival recientemente: "Yo diría que el piloto que más me gusta ahora mismo es Max Verstappen. Es un piloto al que me gusta seguir".

"Este año que he seguido las carreras por televisión me gusta verle porque siempre está en modo ataque. Si ves que va tercero y llega al segundo, sabes que no se va a quedar ahí. Sabes que lo va intentar en algún momento y eso para el espectador es algo emocionante", apuntó.

