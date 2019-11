Así fue la extraña celebración de Carlos Sainz de su primer podio tras una larga espera

Carlos Sainz logró u nuevo hito en su carrera. El piloto español se subió por primera vez al podio, pero lo hizo de una manera en la que no lo podía esperar en su vida ya que se vio obligado a subir solo y tras esperar un largo rato a la decisión de la FIA. Eso no le restó emoción al madrileño, que subió ahí arriba con todo su equipo a celebrarlo.

"No me salen los nombres ni las palabras muy bien. Todavía no se asimila. Ahora toca celebrar, hemos tenido que esperar mucho. Al final lo hemos conseguido y en que año. En plena remontada de McLaren, pues hoy toca remontada mía", dijo Sainz ante el micrófono de Movistar+ de camino al podio.

"El equipo ha pasado por un momento duro, pero ahora nos toca un momento bonito", relató. "Son muy buenas señales las que estamos dando y hoy he visto mucho hambre, mucha garra... He visto un equipo con mucha energía y ganas de volver ahí adelante. Me siento muy especial y con la confianza de que queremos llegar ahí arriba", añadió.

Sainz se ha quitado un peso de encima y así lo dejó claro: "Este es un golpe moral para asegurarnos de que vamos en la dirección correcta. Tocará seguir apretando un poco en la fábrica y en los circuitos".

"Mis padres ya me han pedido que me cambie el billete, pero no puedo. Me encantaría celebrarlo desde ya con mis padres, pero me toca seguir trabajando. Me van a matar cuando les diga que no voy a Madrid", concluyó.

[Más información: Las emotivas reacciones al podio de Carlos Sainz: Fernando Alonso, su padre...]