Nerea Martí, la nueva española de las W Series: "Me encanta competir contra hombres"

El pasado 21 de octubre se dieron a conocer los nombres de las pilotos para la segunda temporada de las W Series. Las españolas Belén García y Nerea Martí, se unieron a Marta García, única española que compitió este 2019.

La valenciana de 17 años se unió al grupo de seis pilotos que se incorporan a la lista de inscritas y que han superado el proceso de selección para disputar un campeonato que fue un total éxito en su primera edición, donde Marta García quedó cuarta, además de vencer en una de las carreras.

Con 14 años, Nerea firmó por tres como piloto oficial del equipo Praga España Motorsport. Con 17, tras hacer historia siendo la primera mujer en ganar el Campeonato de Karting de la Comunidad Valencia Junior 2017 y Senior 2018, la valenciana renovó en marzo de 2019 su contrato para acabar participando en el campeonato de la F4.

Ahora le ha llegado la oportunidad para disputar las W Series y EL ESPAÑOL ha podido hablar con ella.

¿Cómo empezó tu afición por el motor?

Debido a que mi padre y mi tío tenían un karting. Cogí mi primer kart y en 2007 corrí el campeonato de España. Actualmente estoy en la F4 y ahora las W Series.

¿Haces algo más?

Estudio segundo de bachillerato.

¿Cómo compaginas todo?

Estoy en un centro de tecnificación y aquí compagino mis estudios con todos mis entrenamientos. Estoy junto a otros otros deportistas que están en una situación parecida a la mía.

Nerea Martí Foto: Instagram (@nereamarti27)

¿Qué sensación tuviste cuando te dijeron que ibas a disputar W Series?

Una tremenda felicidad. Muy contenta por todo. Es un gran paso en mi trayectoria deportiva. Fue algo increíble y un día muy bonito. Va a ser muy difícil porque hay pilotos que tienen más nivel.

¿Te esperabas disputar las W Series?

La verdad que no sabía nada en ningún momento.

¿Qué opinas de las W Series?

Es un campeonato para que las mujeres se den a conocer, tengan una formación para ayudarlas a subir de categoría y acaben compitiendo ante hombres.

¿Qué balance del primer año de las W Series?

He visto todas las carreras y puedo decir que a principio del año era todo nuevo y había muchas diferencias entre las pilotos, pero al final se ha igualado todo.

¿Has luchado mucho por disputar las W series?

Sí.

¿Qué te puede aportar a ti las W Series y a las mujeres en general?

Mucha formación y experiencia. A las mujeres nos ayudará a conocer más el mundo del motor y a subir de categoría.

Nerea Martí Foto: Instagram (@nereamarti27)

¿Estás a favor que existan campeonatos solo para mujeres?

Este campeonato no quiere separar hombres y mujeres, solo ayudarnos para acabar compitiendo junto a ellos.

¿Cuál es el objetivo principal de las W Series?

Hacer ver que las mujeres perfectamente pueden competir en el mundo del motor. Para hacer ver esto.

¿Campeonatos como el de las W Series son buenos para el mundo del motor?

Sí. Para mejorar y aprender.

Has competido en F4 con hombres, ¿qué tal?

Sí. Y me encantaría disputar otros campeonatos como la F2 o la F1.

¿Qué tal tu primer año en la F4?

La experiencia ha sido genial y competir antes hombres igual. El equipo me ha ayudado mucho en todo. Ha sido un año de aprendizaje. Me costó al principio, pero poco a poco fue mejor. He acabado muy contenta.

¿Las W Series puede acabar siendo peligrosa si tiene éxito para no veros compitiendo al más alto nivel con hombres?

No. Las mujeres acabarán compitiendo ante hombres en un futuro al más alto nivel.

¿Por qué faltan mujeres en un mundo del motor?

Porque hay más hombres y el porcentaje de mujeres es más bajo, pero poco a poco hay cada vez más y esto es muy positivo. Las que estamos, intentamos siempre mejorar. En las categorías que he disputado, no hay diferencias entre mujeres y hombres.

¿Por qué no se dan las mismas oportunidades a una mujer que a un hombre?

No lo sé. Yo seguiré entrenando y mejorando para llegar a lo más alto.

Nerea Martí Foto: Instagram (@nereamarti27)

¿Entiendes que haya mujeres que critiquen a las W Series?

Hay mucha gente que está confundida y equivocada con el objetivo de las W Series. Solo quiere ayudarnos y prepararnos para competir contra los hombres al más alto nivel.

¿Cuál será tu principal objetivo en las W Series?

Aprender y disfrutar. Trabajaré mucho en la pretemporada para llegar al 100% físicamente y mentalmente.

¿Qué te gustaría ser si finalmente no eres piloto?

Estudiaré gestión de empresa o marketing y publicidad.

¿Algún referente dentro de la F1?

No. Me gusta mucho fijarme en detalles de cualquiera.

¿Crees que todas las mujeres quieren competir ante hombres?

No sé si a todas, pero a mí me encanta.

¿Has tenido alguna vez algún problema machista?

No.

[Más información: Belén García y Nerea Martí se unen a Marta García en las W Series]