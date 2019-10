Márquez celebra su octavo título mundial: "En la carrera ha habido riesgo"

El español Marc Márquez, brillante vencedor del Gran Premio de Tailandia de MotoGP en Buriram y campeón del mundo por octava vez, la sexta en MotoGP, ha reconocido que "está claro que esta noche celebramos el octavo, que se tiene que celebrar, pero el noveno lo empezaremos a preparar en Motegi".



"Vamos a intentar empezar a trabajar la temporada 2020, hay que disfrutarlo, por eso está bien poder hacer cuatro carreras sin presión, pero mi histórico dice que si gano, me caigo en la siguiente, y si me caigo en Motegi lo sentiré mucho, pero intentaremos cambiar esta estadísticas para acabar el año", agregó el flamante campeón del mundo 2019.



"En Aragón ya dije que uno de los objetivos es acabar la temporada con todas las carreras en el podio para así preparar bien el 2020", recordó el piloto de Repsol Honda. Marc Márquez, exultante, quiso agradecer el título "a toda la gente" de su alrededor: "Porque yo estoy aquí sentando, hablando y es muy bonito, pero hay una gente detrás, un equipo, un Repsol Honda Team, unos patrocinadores y, sobre todo, una familia".

Márquez celebra el octavo título mundial de su carrera Twitter (@marcmarquez93)

Márquez en su caída días antes de proclamarse campeón del mundo. Twitter (@marcmarquez93)

Marc Márquez celebra con su equipo su octavo título de campeón del mundo REUTERS

Quien no arriesga no gana

Explicó que en su estrategia para la carrera "hubo una parte de la carrera, creo que en la vuelta diez o la once, cuando estaba a 0,7 o 0,8, que he pensado 'o pruebo o no pruebo', pero quedarse a medias eso sí que no es mi estilo, y es ahí cuando he hecho dos o tres vueltas más deprisa, cuando he hecho la vuelta rápida de carrera".



"Entonces me he dicho 'si paso esas tres vueltas me engancho y ya está', pero las tenía que pasar y ha habido riesgo máximo, he agotado todo el neumático y he visto que me la podía jugar al final, pero sabía que el último parcial de Fabio era increíblemente rápido y que me la tendría que jugar en la última curva y es cuando he pensado en repetir lo del año pasado y me ha salido calcado, aunque por muy poco, porque Fabio ha podido parar muy bien la moto", explicó Marc Márquez.

[Más información: "Los límites los pones tú": Las felicitaciones a Marc Márquez por su octavo campeonato"]