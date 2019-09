Fernando Alonso baraja su vuelta a la F1 en 2021: "Quizás sea una buena oportunidad"

Fernando Alonso descartó volver a la Fórmula 1 el próximo año. El piloto asturiano podría tener en mente asumir otro retos como el Dakar el próximo mes de enero o la Triple Corona en las próximas 500 Millas de Indianápolis en 2020. No obstante, esto no significa que no regrese más adelante al deporte al que se dedicó durante 18 años.

El 2021 podría ser el año elegido por Alonso para retornar a la F1. En 'Sky Sport F1' le lanzaron la siguiente pregunta: "¿Te volveremos a ver en F1? ¿Es ese tu plan?". El oventense dio una enigmática respuesta con la que deja en el aire todo tipo de posibilidades: "Quizás".

"Las razones por las que dejé la Fórmula 1 el año pasado siguen presentes ahora. Sigue habiendo un equipo dominando la parrilla y las carreras continúan siendo muy predecibles. Pero en 2021 las cosas pueden cambiar y quizás sea una buena oportunidad", espetó el piloto español.

Además, fueron más allá con la siguiente cuestión: "¿Estás negociando con alguien ahora mismo?", a lo que contestó "siempre". De esta manera, Fernando Alonso admite esta posibilidad aunque, a continuación, no se cierra ninguna puerta: "Hay muchas otras categorías que son más impredecibles que la Fórmula 1, si miras a MotoGP o la IndyCar".

Fernando Alonso durante los test en Polonia con el Toyota Hilux del Dakar TOYOTA

Sobre las nuevas regulaciones impuestas, el asturiano sacó los puntos positivos y negativos: "Las nuevas regulaciones se harán para eso, para igualar a la parrilla y para tener más opciones. Lo único malo es el calendario, porque 22 carreras es un no parar y muy exigente. O quizá yo me estoy haciendo viejo".

