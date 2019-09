Fernando Alonso cambia el chip: del "no tengo talento para los rallies" a asustar a todos camino del Dakar

Los últimos 365 días han supuesto un antes y un después en la vida de Fernando Alonso. El asturiano ha saboreado la miel del éxito en el WEC con su segunda victoria en las 24 Horas de Le Mans y el título de campeón del mundo pero a la vez ha conocido la peor cara de la competición con un gran fracaso en las 500 Millas de Indianápolis.

La guinda a la nueva vida de Fernando Alonso lejos de la Fórmula 1 la pondrá con su esperada participación en el Rally Dakar 2020 que se disputará por primera vez en el desierto de Arabia Saudí. Aunque no a pocos fans del asturiano ha sorprendido su salto a los rallies dado que él mismo se autodescartaba hace menos de un año para competir en este tipo de pruebas.

"No correré en rallies porque necesito ser honesto conmigo mismo y conocer mis límites. No tengo talento para hacer eso. Conozco mis limitaciones, al mismo tiempo sé que la F1 es un mundo muy pequeño. Todos pensamos que aquí está lo mejor de los deportes de motor y ellos no conocen al octavo piloto de la parrilla", aseguraba en octubre de 2018 Fernando Alonso en declaraciones para Autosport.

Fernando Alonso durante los test en Polonia con el Toyota Hilux del Dakar TOYOTA

Alonso era autocrítico y reconocía que necesitaba "pensar y estudiar varias opciones, pero hay cosas sobre las que necesito ser honesto y sé que no tengo el talento para hacerlas".

Con Toyota cambió todo

La alianza entre Fernando Alonso y Toyota en el WEC fue tan fructífera que cuando el asturiano decidió ponerle punto y final la firma japonesa le ofreció un test en Sudáfrica con el Hilux, el coche del Dakar, junto a Giniel de Villiers. Tras aquella primera prueba llegó una segunda meses más tarde, también en cono sur de África, en la que ambas partes comenzaron a pensar que competir en el Dakar era posible.

Toyota ha diseñado un intenso calendario de test y pruebas a Fernando Alonso para, a finales de año, decidir que el asturiano está listo para disputar el Dakar, el rally más duro del mundo. A los test de Sudáfrica hay que sumarle varias jornadas intensas de trabajo en Namibia y dos días en Polonia antes de la primera prueba de fuego.

El estreno oficial de Fernando Alonso en el mundo de los rallies será en la Lichtenburg 400, la quinta prueba de las South African Cross Country Series, los días 13 y 14 de septiembre. El asturiano no participará de forma oficial pero rodará en los tramos en los que se disputa la prueba a modo de 'coche cero' que ruedan antes que el resto de competidores.

Aún está por conocer el calendario completo de pruebas en las que participará Fernando Alonso con el Toyota Hilux aunque se espera que el Rally de Marruecos sea la primera aventura oficial del asturiano.

Confiado e ilusionado

Con varios miles de kilómetros ya a sus espaldas en el Toyota Hilux, Fernando Alonso mantiene la sangre fría y reconoce que sigue aprendiendo: "Definitivamente fue un par de días positivos en Polonia donde pude experimentar con un tipo diferente de terreno. En esta etapa de mi entrenamiento, doy la bienvenida a cada kilómetro y estoy feliz de haber podido superar los planes originales del equipo. Es realmente genial ser parte de la familia Toyota y tener la oportunidad de probar mis manos en diferentes tipos de deportes de motor. El Hilux ha sido muy divertido de conducir y estoy disfrutando cada prueba", aseguraba tras los últimos test completados esta semana.

Fernando Alonso durante los test en Polonia con el Toyota Hilux del Dakar TOYOTA

En Toyota comparten la ilusión del asturiano y valoran positivamente los primeros test de Fernando Alonso. "Esta es la primera prueba para Alonso en Europa con la conducción de Hilux en terrenos y condiciones muy diferentes en comparación con Namibia hace dos semanas. A medida que avanzamos en nuestro programa de entrenamiento intensivo, nos enfocamos en obtener kilómetros de calidad a medida que Fernando continúa familiarizándose con el Hilux y la incursión de rally, más que el puro kilometraje", explica Glyn Hall, director del equipo, sobre el trabajo que están llevando a cabo con el asturiano.

"Sin embargo, pudimos duplicar el kilometraje planificado para esta prueba que demuestra cuán rápido Fernando se está aclimatando al Hilux. La próxima semana, dejamos la relativa comodidad de un entorno de prueba privado para darle a Alonso una primera muestra de un entorno de competencia de rally raid en el Lichtenburg 400", afirma Hall.

