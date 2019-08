Lorenzo: "Probablemente seré el piloto más lento, pero no tomaré riesgos"

Marc Márquez consiguió la pole en Silverstone tras un final vibrante con Valentino Rossi. Pero la noticia estuvo en la vuelta de Jorge Lorenzo tras dos meses lesionado.

El piloto español le costó coger ritmo y durante todo el fin de semana rodó en las últimas posiciones, lo que le hizo no superar la repesca, lo que le hará tomar la salida desde la penúltima plaza (vigésimo primero).

El de Palma de Mallorca habló tras la pole y quiso reivindicarse en un momento muy duro para él, asegurando también que no tomará riesgo alguno debido a la lesión que sufrió en las vértebras.

"Ha sido otro día complicado. Hemos sido más rápidos, pero todo el mundo lo ha hecho. Físicamente me he encontrado un poco peor que ayer. Cada entrenamiento que hago infla un poco más la lesión y me duele más", comentó.

"Normalmente en las carreras donde estaba al 100% ya me costaba físicamente porque es una moto que todavía no iba super cómodo y es bastante física. Ahora va a ser súper duro. Habrá que intentar estar al 90% del potencial físico para no quemarme mucho al principio. La misión es acabar. No sé si podré terminar la carrera o cuantas vueltas seré capaz de dar. Sé que muy probablemente seré el piloto más lento porque soy el único que está en estas condiciones. No vale la pena tomar riesgos", expresó.

Lorenzo también quiso hacer mención a las críticas que ha recibido últimamente: "Son opiniones. Pero mientras no me falten al respeto o me insulten hay que respetar lo que piense cada uno. Creo que tengo que poco tengo que demostrar en este mundo. Ahí están mi velocidad, mis resultados y la profesionalidad que siempre he demostrado. Soy el único piloto que ha corrido con la clavícula recién operada. Ya sólo por ese detalle se tiene que respetar mi profesionalidad".

Más información: Vibrante pole de Márquez siguiendo la rueda de Rossi en Silverstone]