Fernando Alonso no baraja su adiós: "Me fascina conducir y por eso no me retiro todavía"

El futuro de Fernando Alonso está rodeado de incertidumbre. Hace un años que el piloto español abandonó la Fórmula 1 después de 17 años practicando este deporte. En el mes de junio ganó el Mundial de Resistencia y ahora, tiene numerosas opciones sobre la mesa y entre ellas no se encuentra su retirada.

El asturiano habló sobre su fascinación por el automovilismo en una entrevista concedida a Codemasters para el lanzamiento del videojuego: "Me fascina conducir y los días que no conduzco echo de menos esa sensación, por eso todavía no me retiro".

Además, ha asegurado entre todas las rivalidades que ha tenido en F1, elegiría la de Michael Schumacher: "El automovilismo tiene que ver con esas rivalidades y esa adrenalina peleando contra otro piloto, pero probablemente elegiría la de Michael Schumacher como la más especial porque yo era un piloto joven que comenzaba en la Fórmula 1 y Michael dominaba la disciplina". "Y un día te ves luchando rueda con rueda con esa leyenda...", agregó.

Por último, reconoció que de lo que más disfruta de un juego es la competición al hablar sobre el juego online. "Creo que todos son muy realistas pero cuando compites contra alguien, cuando compites online o con amigos, ese es el verdadero kit de la cuestión. Se pone la luz verde y estás corriendo contra vehículos a los lados y constantemente estás adelantando o siendo superado. Esa acción es la que me encanta", explicó.

