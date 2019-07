Ana Carrasco: "Las mujeres somos más prudentes al volante, los hombres cometen más errores"

Ana Carrasco dijo este miércoles, casi un año después ganar el mundial de motociclismo en la categoría Supersport 300, que ahora es "mejor piloto".

"Ganar el campeonato me ha abierto muchas puertas en lo deportivo. He entrado en el mejor equipo, el Kawasaki Provec. Esto me ha dado la oportunidad de mejorar mi pilotaje, de trabajar con gente con mucha experiencia, de estar al lado de pilotos que son referentes a nivel mundial", destacó en un acto de la DGT.

Carrasco es segunda en la general del Mundial esta temporada y ahora se encuentra en la pausa de verano tras la última carrera el pasado domingo en el circuito británico de Donington, donde sufrió un caída.

"Cada año es más difícil ganar carreras, la categoría ha crecido mucho, somos el doble de pilotos que el año pasado", señaló.

La española mantiene sus esperanzas de revalidar el título conseguido hace casi un año, aunque le separan 43 puntos del líder, el madrileño Manu González, en una competición dominada por las Kawaski, que ocupan las tres primeras plazas de la general con el holandés Scott Derou en el tercer puesto.

"Las posibilidades existen. La distancia en puntos es más de lo que me gustaría, pero voy a trabajar durante el verano para llevármelo yo", afirmó.

La piloto abandera la campaña solidaria "Ellas Conducen" que intenta acabar con los estereotipos de género asociados a la conducción. "Estoy encantada de poner mi granito de arena en esta campaña", declaró.

La empresa Midas, con el apoyo de la DGT y en colaboración con la ONG Ayuda en Acción, ha lanzado esta campaña para financiar el carné de conducir a mujeres marginadas y en riesgo de exclusión social.

La directora de formación de la DGT, María José Aparicio, desgranó los números que indican que las mujeres conducen mejor que los hombres.

"De los 1170 conductores fallecidos, solo 10, el 8%, fueron mujeres", según datos de la propia DGT correspondientes a 2017.

"Las mujeres somos más prudentes" apostilló Ana Carrasco. "Creo que los hombres son más instintivos y cometen más errores. Si gané el título fue, además de por las victorias, por ser la más regular y no fallar", subrayó.

Ana Carrasco ya tiene experiencia reivindicando la causa de igualdad de género. El año pasado lanzó la campaña "Ride like a girl" (conduce como una chica) para luchar contra los estereotipos en el mundo del motor.

