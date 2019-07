Fernando Alonso contacta con Red Bull para volver a la Fórmula 1

El futuro de Fernando Alonso sigue siendo una incógnita. Tras ganar el Mundial de Resistencia, el piloto asturiano se encuentra de vacaciones a la espera de solucionar qué va hacer la próxima temporada.

Tras confirmar McLaren a sus dos pilotos de cara al 2020, Ferrari o Red Bull eran una de las posibles opciones para ver al español de vuelta en la F1. Pero Helmut Marko, jefe de la marca austriaca, ha confirmado que esto no podrá ser así.

"El entorno de Alonso nos ha hecho saber su disponibilidad. Pero para Honda, Alonso es algo imposible", afirmó en una entrevista en motorsport.com. Helmut señala que la disputa entre Fernando y la firma nipona en su aventura en McLaren le estaría lastrando para una posible vuelta. La compañia austriaca no tiene asegurado quienes serán sus pilotos el próximo año ya que Verstappen declaró que quería un coche ganador, dejando abierto su futuro.

Tanto Alonso como Horner no mantienen una cordial relación debido a lo ocurrido la pasada temporada cuando el español confirmó que Red Bull le había llamado para sustituir a Ricciardo.

"He rechazado cuatro o cinco ofertas, porque he tenido más ofertas, pero mis objetivos ya no estaban más en la Fórmula 1 en este punto, las ofertas, incluyendo la de Red Bull, no eran digamos para ganar, porque en prestaciones estaban a más de un segundo de la pole como hemos visto hoy. Para ser quinto, sexto o séptimo o lo que sea, no me da el mismo entusiasmo o desafío que encuentro fuera de la F1. Ya tomé mi decisión hace dos meses y estoy contento", dijo Alonso la pasada temporada.

