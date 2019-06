Fernando Alonso, sobre volver a Ferrari en 2020: "No lo puedo decir pero sé qué haré el próximo año"

Fernando Alonso decidió abandonar la Fórmula 1 al final de la pasada temporada. Este año ha tenido nuevos retos y el siguiente es ganar el Mundial de Resistencia, algo que puede conseguir este mismo fin de semana en Las 24 de Le Mans. El golpe de quedar fuera de las 500 Millas de Indianápolis fue duro y desde hace meses se especula con cuál será su futuro, viéndose desde diferentes sectores como un paso probable el regreso al Gran Circo.

De entre las distintas opciones para su vuelta a la F1 destaca el de tener un hueco en Ferrari. La escudería italiana está a la sombra de Mercedes y el asiento de Vettel puede correr peligro en un futuro próximo. Durante un encuentro con la prensa, tras la segunda parte de la clasificación de Las 24 horas de Le Mans, el piloto asturiano fue preguntado por esta posibilidad. "¿Ferrari? No te puedo decir, pero sé lo que haré en 2020", ha comentado un Fernando Alonso muy misterioso.

Lograr ganar su primer Mundial de Resistencia es el gran objetivo inmediato del español. Por el momento su coche encabeza la clasificación y si su Toyota no da problemas, ganará por segunda vez en su carrera la histórica prueba en el circuito de La Sarthe. Además de un regreso a la Fórmula 1, también se ha especulado con que pudiese disputar el Dakar 2020.

Un 'no'... ¿momentáneo?

Hace tan solo unos días, durante un encuentro con sus seguidores en las redes sociales, Alonso fue preguntado por esta esperada y deseada vuelta al Gran Circo. El asturiano aseguró entonces que no estaba en sus planes. "¡Jejeje! Hombre, no sería por eso una posible vuelta -por hacer feliz a la afición-. No está en mi cabeza en este momento", respondió el piloto.

