Fernando Alonso cierra la puerta a la Fórmula 1 a pesar de los rumores de su regreso a Ferrari

Fernando Alonso no tiene planeado volver a la Fórmula 1 de momento. O al menos eso ha asegurado el piloto asturiano al ser preguntado por ello. El bicampeón del mundo respondió a numerosas preguntas a través de su cuenta de Instagram donde interactuó con todos sus seguidores.

"¿Volverías a la F1, aunque sólo fuese por hacernos felices a los fans españoles?", le preguntaron. "¡Jejeje! Hombre, no sería por eso una posible vuelta. No está en mi cabeza en este momento", respondió.

Fernando Alonso se está preparando ya para las 24 Horas de Le Mans, la última prueba del Mundial de Resistencia. El asturiano quiere volver a ganar en el trazado francés y conquistar el WEC junto a Toyota. La prueba tendrá lugar el 15 y 16 de junio y a partir de ahí el futuro del español es todo una incógnita.

"Hay muchos proyectos y muy importantes", dijo en relación a lo que resta de 2019. Estos proyectos equivalen a "ocho carreras y mucha preparación física de cara a la siguiente temporada".

Las 500 Millas de Indianápolis

"No tengo en mente abandonar la Triple Corona. En el deporte para conseguir algo único, hay que intentarlo y fallar muchas veces. He corrido más de 300 Grandes Premios de F1 y he ganado 32, así como el Real Madrid con más de 100 años de historia ha ganado 13 Champions para convertirse en el más laureado".

