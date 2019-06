Buffon deja el PSG un año después de su fichaje

Gigi Buffon no continuará en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. El club francés ha comunicado este miércoles la marcha del guardameta de 41 años a través de un comunicado oficial tras disputar una temporada.

Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite ◘️◘



Ciao e grazie per tutto Grande @gianluigibuffon ◘ pic.twitter.com/l4xrZOA8cf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 5, 2019

El portero italiano tenía la oferta de renovar por un año. No obstante, Buffon ha decidido no ejecutar esta opción por lo que finalizará el contrato el próximo 30 de junio. "Un caballero dentro y fuera de la cancha y un compañero de equipo extraordinario. Le deseamos lo mejor para el futuro", fueron las palabras de despedida del PSG que compartió en su cuenta de Twitter.

El propio Buffon también ha utilizado las redes sociales para despedirse tras un año de trabajo en El Parque de los Príncipes. Con una emotiva carta en Instagram, el veterano guardameta dice adiós y todo con un comienzo muy literario: "Ernest Hemingway escribió que 'solo hay dos lugares en el mundo donde podemos vivir felices: en casa y en París'".

"A partir de hoy estas dos cosas coincidirán un poco para mí. París, a su manera, siempre será un poco como estar en casa. Gracias porque tuve la oportunidad de vivirlo. Gracias por la bienvenida, las emociones y las dificultades vividas juntas. Uno al lado del otro. Compañeros de trabajo, compañeros de equipo y compañeros de viaje.

Hace 12 meses llegué lleno de entusiasmo, recibido por la increíble calidez de los fanáticos. Gracias de nuevo con todo mi corazón. Me voy más rico y más satisfecho con una experiencia que ciertamente ha mejorado y me ha hecho crecer más. Hoy mi aventura termina fuera de Italia. El PSG me propuso una renovación del contrato que no tenía ganas de aceptar, motivado por el deseo de prepararme para nuevas experiencias humanas y nuevos retos profesionales.

Agradezco al presidente Nasser, a los directivos y a todos mis compañeros de equipo que me dieron tantos días buenos. Les deseo la mejor convicción de que continuarán escribiendo las páginas de esta importante historia juntos", concluía Gianluigi Buffon en su despedida.

