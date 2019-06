La lluvia y el exceso de confianza, las amenazas contra Fernando Alonso en las 24 Horas de Le Mans

Este miércoles Fernando Alonso inicia el último fin de semana de trabajo con Toyota en el Mundial de Resistencia (WEC). El asturiano disputa por segunda vez las 24 Horas de Le Mans con el reto añadido de proclamarse campeón del mundo de resistencia.

Trailer de las 24 Horas de Le Mans 2019

El Toyota número ocho en el que compite el español, junto a Nakajima y Buemi supera en la clasificación del WEC en 31 puntos a sus compañeros de box (Conway, Kobayashi y López). A lo largo del fin de semana en Le Mans, un coche puede lograr hasta 39 puntos (38 por la victoria y 1 por la pole) lo que hace que Alonso necesite 7 puntos para proclamarse campeón del mundo. En caso de empate, el mayor número de victorias durante la temporada del coche número ocho pondría la balanza de su lado.

Si el Toyota número siete no logra la victoria, Alonso y sus compañeros serían campeones automáticamente sin necesidad de acabar la carrera. Dado que en todas las pruebas de esta temporada los coches de la escudería nipona han acabado primero y segundo, se hace complicado pensar que si el vehículo del español no logra ganar en Le Mans no lo hagan sus compañeros de equipo.

En caso de victoria del Toyota número siete, el coche de Alonso tendría que acabar séptimo, si no logra la pole, y octavo si consigue el mejor tiempo en la clasificación de este miércoles y jueves.

Los datos ponen a Alonso, Nakajima y Buemi como grandes favoritos para ganar el título mundial pero la exigencia de Le Mans, y las ganas de repetir la victoria de hace un año, obligan a los pilotos del coche número ocho a aislarse de la euforia y evitar la relajación.

Fernando Alonso celebra la victoria en las Seis Horas de Spa Foto: Instagram (@fernandoalo_oficial)

La lluvia persigue a Alonso

En lo que va de 2019, el piloto español ha disputado un total de cuatro carreras y en las cuatro ha llovido. Le Mans 2019 puede seguir la tendencia. Las previsiones aún no están claras pero dan por seguro que habrá precipitaciones intermitentes hasta, al menos, el viernes en la zona de La Sarthe.

La lluvia puede complicar la clasificación que arranca este miércoles y que concluirá el jueves. Tanto Alonso como sus compañeros tendrán que sacar lo mejor de sí mismos cada vuelta en previsión de que las condiciones climáticas empeoren.

La sesión de clasificación para la parrilla de las 24 Horas de Le Mans es algo diferente al resto de pruebas. Los pilotos cuentan con tres sesiones de dos horas para lograr su tiempo de clasificación. La primera sesión arrancará el miércoles a las 22:00, dos horas después de que se acaben las cuatro únicas horas de entrenamientos libres. La segunda y tercera sesión para la pole se disputarán el jueves, a las 19:00 y a las 22:00, respectivamente.

Fernando Alonso, al volante del Toyota Hybrid Foto: Instagram (@fernandoalo_oficial)

El día después de Le Mans

Cuál será el futuro de Fernando Alonso tras acabar su relación con Toyota en el WEC es la pregunta más repetida en torno al asturiano en este momento. En repetidas ocasiones él solo ha explicado que está trabajando para nuevos retos durante lo que queda de año y en 2020, aunque lo único que ha explicado sobre esos nuevos proyectos es que podría correr hasta ocho carreras antes de enero.

"El día 17 dormiré gran parte del día, veré en la televisión algunas repeticiones de la carrera. Probablemente estaré en España con mi familia para relajarme un poco y, con un poco de suerte, celebrar algo", explicaba Alonso en una entrevista publicada en el canal de YouTube de las 24 Horas de Le Mans.

Sobre si volverá o no a participar en la emblemática prueba de resistencia, Alonso lo tiene claro: "No serán mis últimas 24 Horas de Le Mans, esto es solo un descanso. El año que viene tengo nuevas ideas y retos. No voy a decir que estaré aquí, o quizá sí, quién sabe. Si no es el año que viene, será en el futuro".

