Fenati, sancionado hasta 2019: se queda sin licencia esta temporada

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha decidido retirar la licencia al piloto italiano de Moto GP Romano Fenati hasta el final de la temporada, después de una reunión mantenida con el piloto en su sede suiza de Mies el pasado martes.

Fenati, que acudió con su representante legal a la citada reunión convocada por la FIM, fue recibido por el presidente del máximo organismo mundial del motociclismo, el venezolano Vito Ippolito, y por el CEO y director legal de la federación, Richard Perret, quienes escucharon en directo y en persona las explicaciones del piloto italiano.

Fenati fue sancionado inicialmente con dos grandes premios sin participar en el mundial de Moto2 tras el incidente que protagonizó en el Gran Premio de San Marino de Moto2 con su compatriota Stefano Manzi (Kalex), al que accionó la leva del freno de su moto cuando rodaba a unos 217 kilómetros por hora, como colofón de un rifirrafe entre ambos durante la carrera.

En la citada reunión los miembros de la FIM recordaron lo importante que es la seguridad de todos los pilotos en las competiciones motociclistas y el 'fair play' que debe imperar "en un deporte seguido por muchos jóvenes aficionados para los que los pilotos son un auténtico ejemplo de futuro", indicó la federación en un comunicado.

Tras la reunión, la FIM decidió retirar la licencia al piloto italiano hasta el final de la temporada, si bien el piloto podrá solicitar una nueva licencia para la próxima temporada si cumple con las condiciones de la regulaciones deportivas del máximo organismo motociclista en competiciones.

"Ya no es mi mundo"

Ahora queda esperar y ver si Fenati decide volver a subirse a una moto, ya que él mismo declaró tras la sanción inicial que no tenía intención de luchar por su regreso: "Ya no es mi mundo, demasiada injusticia. Yo me he equivocado, es verdad, pero a nadie le importa mi dolor", reconoció.