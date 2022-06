Ana Peleteiro denuncia que sufrió abusos sexuales de una expareja

La vida de Ana Peleteiro ha transcurrido por varios momentos de impacto, pero ahora pasa por uno de los más dulces. La medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 inició en los últimos meses una relación con el también triple saltador francés Benjamin Campaoré. Es más, anunció que será madre a finales de año. En este proceso de parón competitivo también ha denunciado que en el pasado sufrió abusos sexuales de una expareja.

Durante una entrevista en el programa 'Las Uñas' de la plataforma Flooxer, Peleteiro le confiesa a la presentadora Sindy Takanashi que viendo una de sus entrevistas se dio cuenta de que vivió una situación reprobable. "Estaba entrenando en Portugal, viendo esta entrevista y de repente me echo a llorar", confiesa la triple saltadora. Su pareja le preguntó qué le pasaba y esta le desveló que "esto que está contando esta chica lo he vivido yo y no sabía que era abuso sexual".

Esta situación le afectó tanto personal como profesionalmente, tal y como confiesa en la conversación. Tiempo después su carrera se relanzó alcanzando la gloria en los últimos Juegos Olímpicos celebrados en el verano de 2021. Durante esta baja maternal que le hará perderse el Mundial de Eugene y el Europeo de Múnich, sigue entrenando de forma más ligera a las órdenes de Iván Pedroso. También ha estado acompañando a su pareja Campaoré en Francia, donde este compitió en la Diamond League de París.

"Me di cuenta de que yo había sufrido abuso sexual por una ex pareja"



Descubre la entrevista completa de @apeleteirob en #ATRESplayerPREMIUM. pic.twitter.com/S7fF8Rc17N — Flooxer (@flooxer) June 19, 2022

Peleteiro reconoce que "ya había estado en una relación de manipulación, muy mala y tóxica", pero hasta el instante en el que vio esa entrevista no se había dado "cuenta de que la persona con la que has convivido te ha hecho eso". "A mí me afecto un poco bastante, aunque yo lo había sufrido anteriormente, en mi vida fue un choque de realidad que flipas", explica a Takanashi. También apunta que poco después tuvo una conversación con sus padres adoptivos.

"Yo me quede en shock total y me costó digerirlo. (...) Lo hable con mis padres y les dije lo que había sufrido. En esa conversación con mi padre no le vi la cara, pero lo pude sentir como diciendo: ostras yo soy su padre y no he podido mediar en lo que estaba ocurriendo", explica Peleteiro. En el pasado se conoció que la gallega tuvo una relación con el también atleta portugués Nelson Évora, pero en la entrevista no revela quién fue el artífice de esa situación de abuso sexual.

Peleteiro también relata durante la entrevista los motivos por los que su madre la abandonó justo después de nacer: "Yo pensaba que mi madre había muerto en el parto y que por eso mis padres me había adoptado. En 2016 le digo a mi madre: ¿De qué murió mi madre, por el parto? Y ella me dice: ¿Pero qué dices? Tu madre no está muerta. Tu madre te abandonó. La única información que dio fue que no quería que nadie de su familia te adoptase y que tenías una hermana".

