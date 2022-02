Kamila Valieva tenía en sangre tres medicamentos para afecciones cardiacas: sólo uno de ellos es ilegal

Nueva información sobre el 'caso Valieva' que se ha convertido en el centro de atención de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. The New York Times ha tenido acceso al documento que presentaron con el resultado de la muestra del laboratorio ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo este pasado domingo. En este se puede ver que en su sangre aparecían tres sustancias diferentes que pueden usarse para tratar afecciones cardíacas. Estos datos aumentan la sospecha que se cierne sobre su dopaje.

El equipo legal de la patinadora rusa afirmaba en su defensa que las muestras de drogas obtenidas en las pruebas provendrían de un vaso de agua "contaminado". Este contendría rastros del medicamento para el corazón de su abuelo, lo que explicaría la presencia de trimetazidina. Esta es la única sustancia considerada como ilegal, pero habría otras dos más. El examen de la muestra también encontró hipoxeno y L-carnatina.

Valieva proporcionó la muestra en diciembre, pero las autoridades antidopaje rusas dijeron que solo se enteraron de su resultado positivo la semana pasada. La defensa de la patinadora asegura que la presencia de la trimetazidina puede tratarse de un error. En cualquier caso, el TAS ha permitido seguir compitiendo a la rusa en estos Juegos Olímpicos. Este resultado ha dejado al director ejecutivo de la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos con muchas dudas.

Según recoge The New York Times, Travis Tygart cree que la combinación de sustancias tiene unos efectos determinados. "Estas tres sustancias parecen estar destinados a aumentar la resistencia, reducir la fatiga y promover una mayor eficiencia en el uso de oxígeno", explicó el responsable de la agencia norteamericana. La madre de Valieva dijo que su hija estaba tomando hipoxeno debido a "variaciones" del corazón.

Las pruebas

El abuelo de Valieva no testificó en la audiencia original en Rusia, pero proporcionó un video pregrabado desde un automóvil, según el documento al que tuvo acceso The New York Times. El familiar afirma usar la trimetazidina periódicamente cuando sufre "ataques" y mostró un paquete del medicamento a la cámara. La madre explica en su testimonio que el abuelo acompañaba a la adolescente a entrenar todos los días y se suele quedar con Karina hasta que ella regresa a casa del trabajo.

La AMA no ha querido hacer ningún comentario ante este documento. Precisamente, este es el organismo que, según el diario norteamericano, más ha presionado para que Valieva fuera sancionada. Denis Oswald, presidente permanente de la Comisión Disciplinaria del Comité Olímpico Internacional, ya avisó de que quieren "asignar la medalla a la persona adecuada", cuestión por la que no se hará entrega de preseas en el caso de que la consiga.

Mientras tanto, Kamila Valieva dominó el hielo de Pekín 2022 este martes con un patinaje que la situó en lo más alto de la clasificación del programa corto, pese a la nube por dopaje que se cierne sobre ella. Durante dos minutos y 40 segundos, millones de personas de todo el mundo siguieron cada uno de sus movimientos, y su música, 'In Memoriam' de Kirill Richter, quedó casi ahogada por los chasquidos de las cámaras. Fue la mejor con una puntuación de 82,16. Cuando acabó su ejercicio, rompió a llorar.

