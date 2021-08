Simone Biles: "Quiero volver a casa y centrarme en mí misma"

Era la final más esperada del día y todo por el regreso de Simone Biles a la competición. Después de descartarse para las finales individuales, la de suelo, asimétricas y salto, la estadounidense dijo que podía estar en la final de barra de equilibrio en el Ariake Gymnastics Center. [Así vivimos la jornada en directo de los JJOO de Tokio 2020]

Si el centro de atención estaba en esta final de barra de equilibrio es porque durante la final por equipos, la gimnasta decidió dar un paso a un lado tras realizar su primer intento en el aparato de salto. Estados Unidos se resintió por la ausencia de su estrella en el resto de la prueba, aunque acabó llevándose la plata.

La presión y la ansiedad hicieron mella en una Simone Biles que reconoció que tenía que dar un paso a un lado por el bien de su salud mental. Un acto de valentía, como lo ha sido incluso aún más su regreso a la competición en la última final de la gimnasia artística en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Simone Biles antes de la final del ejercicio en barra Reuters

La gimnasta estadounidense volvió y se acabó llevando la medalla de bronce. Solo las chinas Chenchen Guan y Xijing Tang, oro y plata respectivamente, superaron en este aparato a una Simone Biles que también mantuvo una breve conversación con Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), tras disputarse la final.

La estadounidense salió concentrada y después de acabar su ejercicio, la sonrisa le acompañó en todo momento. Ya estaba. Había vuelto. Su prueba más difícil la había superado. Una pequeña victoria ante el laberinto que es la cabeza humana. Y, además, recibiendo el cariño y apoyo de todos los presentes en el Ariake Gymnastics Center.

La mayor ovación se la llevó ella cuando las gimnastas fueron presentadas. Los aplausos sonaron más fuerte que nunca cuando acabó su ejercicio. Y también sus rivales saltaron de su sitio al verla acabar, además de darle unos cariñosos abrazos. También apoyó a todas las participantes y después de todo, de su bronce y de cerrar su participación en Tokio 2020, afirmó que lo único que quiere es "volver a casa".

Cuidar de sí misma

"No esperaba irme con una medalla", aseguró Simone Biles. La estadounidense afirmó después que quiere centrase en sí misma después de estos Juegos: "Realmente no sé cómo me siento en este momento. Solo quiero volver a casa y centrarme en mí misma. Debo estar bien con lo que ha pasado estos días. He salido a competir por mí misma, no por nadie, y me daba igual lo que pasase".

Biles

Se ha llevado medalla, sí; pero sus problemas siguen ahí, en especial con los giros, los cuales eliminó de su programa, sabedora de que eso reduciría su puntuación de dificultad, poniendo así en peligro subir al podio: "Cada vez que veo a un chico o a una chica haciendo un doble-doble (una pirueta que implica giros) quiero vomitar".

"No entiendo cómo lo hacen, no lo entiendo. Por eso en la salida de mi ejercicio he quitado el giro. Eso rebajaba la dificultad, pero no era lo que me importaba, subirme encima de la barra ha significado un mundo para mí. Ahora sólo quiero volver a casa, de verdad", agregó.

"Mentalmente todavía tengo muchas cosas en las que trabajar, pero creo que sacar a la luz el tema de la salud mental me ha venido muy bien. La gente tenía que darse cuenta de que soy humana, no un entretenimiento, y creo que ha sido así. He recibido muchos ánimos", sentenció la mejor gimnasta artística de todos los tiempos.

