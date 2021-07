La selección de Eslovenia resta importancia a la fiesta de Doncic: "No rompieron ninguna regla"

Eslovenia da por cerrado el caso de la fiesta de Luka Doncic. El base de la NBA, estrella tanto de la competición norteamericana como de estos Juegos Olímpicos, realizó una fiesta entre compañeros, con cachimbas, alcohol y hasta una jugadora de la selección española. Las imágenes se filtraron y la duda sobre una sanción sobrevolaba. Sin embargo, desde el cuadro esloveno quitan importancia al asunto.

Aleksander Sekulic, seleccionador nacional, habló por primera vez del tema tras el triunfo de los suyos ante Japón. Eslovenia venía pisando fuerte y por el momento ya está en cuartos de final de la cita olímpica. Pese a la importancia de lo logrado, la atención estaba puesta en cuál era la posición de la selección respecto a lo sucedido. El técnico, tajante, aseguró que no se rompió ninguna regla y que por tanto no había problemas.

"No creo que rompieran ninguna regla, así que no veo ningún problema", indicó el técnico ante los medios de comunicación. "No sé cuál es la intención, no me importa", sentenció. Sekulic dio importancia a la "buena química" de su plantilla y aseguró que no se han visto afectado por toda la polémica que les ha rodeado. Esta, aunque breve, ha sido la primera y única valoración que se ha hecho de forma oficial tanto en la selección eslovena como en la española. Tampoco el COI ha emitido ningún comunicado.

Luka Doncic, además, tampoco ha valorado el asunto en sus redes sociales y sobre el parqué volvió a dar un recitar. El exjugador del Real Madrid, que en el primer partido hizo récord de anotación personal, volvió a lucirse con 25 puntos, siete rebotes y siete asistencias para un total de 33 créditos de valoración.

Polémica fiesta

Los hechos sucedieron después del primer partido de Eslovenia. Cristina Ouviña, jugadora de la Selección y una de las grandes estrellas del baloncesto español, publicó un vídeo en sus redes sociales. Se podían ver, entre otras cosas, botellas de alcohol y cachimbas. Los jugadores de la selección eslovena se encontraban sin camiseta y sin mascarilla. Esto segundo, teniendo en cuenta que había personas de otra burbuja como Ouviña, incumple las normas impuestas por la organización.

Las imágenes fueron borradas al poco tiempo. Sin embargo, ya era tarde y habían sido capturadas por muchos de los que lo vieron. Después de horas de silencio y críticas, la jugadora nacional decidió hablar en la misma plataforma donde cometió el error. Ouviña pidió disculpas públicas, especialmente a los jugadores de Eslovenia por lo que les pudiera haber afectado, y mostró su total compromiso con la Selección en estos Juegos Olímpicos.

La base maña, además, aseguró que se cumplieron las medidas de seguridad en todo momento y que, aunque cometió el error de publicarlo, no se produjo ningún fallo que pudiera suponer una sanción. "Con este mensaje, quiero pasar página de esta equivocación y mostrar que mi compromiso con la Selección Española y con el baloncesto son más fuertes que nunca", concluyó en el comunicado.

