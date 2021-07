Carla Suárez no da opción a Ons Jabeur y pasa a segunda ronda en los Juegos Olímpicos de Tokio

Carla Suárez ya está en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el cuadro femenino individual, después de vencer a la tunecina Ons Jabeur por 6-4 y 6-1. La española se une así a su compatriota Sara Sorribes en la siguiente fase del campeonato. [Narración y estadísticas: Carla Suárez - Ons Jabeur]

El drive de la tenista canaria fue una losa para Jabeur desde el inicio del partido. Pronto Suárez se vio con el marcador a favor y con opciones de cerrar el encuentro de la primera fase por la vía rápida. Pero el encuentro se le complicó con el 4-2 luciendo en el marcador en la primera manga.

Jabeur logró recortar distancias, pero en un arreón final, Suárez se llevó el primer set. La moral de la española se disparó y del otro lado, la tunecina no encontraba ningún golpe certero, hasta el punto de dejarse ir y acabar cerrando el partido con un 6-1 en contra. Eso sí, evitando el rosco.

Carla Suárez, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Reuters

Así las cosas, la española vuelve a repetir y tal y como sucedió en los Juegos Olímpicos de Río 2016 accede a la segunda ronda del cuadro individual femenino. En Tokio 2020, Carla Suárez se verá las caras en los octavos de final a Karolina Pliskova, una rival nada sencilla.

[Así vivimos la jornada en directo de los JJOO de Tokio 2020]

La victoria de Carla Suárez se podía prever, pero no la que cosechó minutos antes Sara Sorribes. La castellonense dio la gran sorpresa de esta jornada de domingo en Tokio al imponerse a Ashleigh Barty en primera ronda. La española dominó de principio a fin el encuentro y acabó dejando a la gran favorita sin opciones de ganar una medalla al conseguir la victoria en dos sets por 4-6 y 3-6. [Narración y estadísticas: Sara Sorribes - Ashleigh Barty]

Desde el inicio del partido, la española demostró que estaba muy metida en el partido. Dos roturas de servicio para dejar claro que no iba a poner las cosas fáciles a la mejor del mundo. Sorribes fue más valiente, corrigió su posición continuamente y también insistió más. "Me enfadé cuando me tocó con Barty, pero hoy no puedo ser más feliz", dijo tras acabar el partido.

