Pedri asegura al Barça que volverá "descansado" de los Juegos Olímpicos

El 'Caso Pedri' perturba al Barça. Desde que se anunció la convocatoria de la selección española para los Juegos Olímpicos, el equipo catalán se ha mostrado muy enfadado por esta decisión. Tanto, que trató de impedir esta convocatoria poniéndose en comunicación con la RFEF. Los clubes españoles están obligados a dejar que sus futbolistas puedan acudir a la llamada del COE, por lo que la lista de Luis de la Fuente está más que protegida y amparada.

Este asunto tiene un asterisco. Al no ser una competición dentro del calendario UEFA/FIFA, los clubes se pueden negar a dejar a sus jugadores a las selecciones. Algo que no sucede cuando se trata de un club español. Marc Roca o Pablo Fornals estarían en esta lista de no ser porque Bayern Múnich y West Ham United se hubieran negado. El Barça solo puede negarse a dejar a Pedri ir si el jugador canario tiene algún problema físico.

Precisamente es esta cuestión física la que preocupa al Barça. El día 31 de ese mes arrancó la concentración de España para la Eurocopa y desde entonces ha estado inmerso en la rutina del combinado español. Ha jugado 52 partidos esta temporada con casi 3.500 minutos en el Barça. A estos hay que añadir otros nueve encuentros con la Selección, cinco de ellos en la presente Eurocopa donde ha jugado todos los minutos menos los de la prórroga de los cuartos.

Pedri ha hablado sobre esta cuestión en 'El Transistor' de Onda Cero donde ha mandado un mensaje de tranquilidad al Barça: "Entiendo al Barcelona porque llevo muchos partidos jugados, pero desde aquí le digo al Barça que voy a llegar descansado y tranquilo para afrontar todo". Es el futbolista de toda la Eurocopa que más kilómetros ha recorrido con 61,5, pero él tiene cuerda para más, tal y como le transmitió a De la Fuente.

El seleccionador explicó a EL ESPAÑOL cómo fue esa llamada: "Estaba feliz, encantado, dispuesto... Todos han reaccionado así y mostraron una gran disposición. Desde aquí lo agradezco también a los clubes. La reacción de los futbolistas ha sido de alegría, de mostrar ilusión por estar en un evento que sería injusto privarles. Es el evento deportivo más importante".

Desgaste

El canario, a sus 18 años, puede firmar un año para el recuerdo. Sin embargo, en el conjunto catalán las cosas son diferentes. La temporada 2020/2021 estuvo marcada por la Covid-19 y, por ende, por un calendario que dejaba pocas maniobras para el descanso de los jugadores. Pedri, pese a su juventud, se convirtió en pieza clave de Koeman. Y tras haber disputado La Liga, haber ganado la Copa, tener presencia en la Supercopa y haber participado en la Champions League, el medio sigue sin descanso con la Eurocopa y con los Juegos en el horizonte. En total, Pedri puede llegar a los 70 partidos.

