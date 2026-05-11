El municipio donde se refugia Jon Rahm: a 20 minutos de Gibraltar es uno de los enclaves más codiciados de Andalucía

Sotogrande es una urbanización del municipio de San Roque, en el Campo de Gibraltar, que con el tiempo se ha consolidado como uno de los enclaves residenciales y turísticos más exclusivos de Andalucía.

Su nombre suele asociarse al golf, al ocio de alto nivel y a una imagen muy reconocible de la costa gaditana.

Si hay un rasgo que define a Sotogrande es su vinculación con el golf. En la zona hay varios campos de referencia, entre ellos el Real Club de Golf Sotogrande, inaugurado en 1964 y considerado una obra destacada de Robert Trent Jones.

Esa identidad ayuda a entender por qué nombres como Jon Rahm se relacionan con Sotogrande cuando buscan descanso y entrenamiento en vacaciones. El propio golfista ha competido allí y ha hablado en términos muy elogiosos del ambiente y de la hospitalidad de la zona.

Más allá del deporte, Sotogrande se ha ganado una reputación de urbanización de lujo. Su oferta hotelera, sus equipamientos deportivos y su perfil residencial han impulsado esa imagen, que la sitúa entre las áreas más exclusivas de Andalucía y de España.

Jon Rahm, durante un torneo. REUTERS

No es solo un lugar de paso: también funciona como destino vacacional y como residencia para personas que buscan privacidad, mar y servicios de alto nivel.

La propia planificación del enclave responde a esa idea de destino cuidado y diferenciado. La combinación de deporte, espacios residenciales y entorno natural ha sido una de las claves de su evolución.

Sotogrande pertenece a San Roque y forma parte de un territorio con una historia ligada a la transformación agraria y al desarrollo posterior de la urbanización. Su localización, muy próxima al Campo de Gibraltar y al entorno de la costa gaditana, le da un valor estratégico y paisajístico notable.

La zona también ha crecido como espacio turístico gracias a su entorno natural y a la proximidad de playas y otros atractivos de la provincia de Cádiz. Esa combinación de mar, clima y actividades deportivas explica buena parte de su magnetismo.

La presencia de golfistas de primer nivel ha reforzado la proyección de Sotogrande fuera de Andalucía. Jon Rahm es uno de los nombres más visibles, pero no el único: la zona se ha convertido en referencia para un público que asocia vacaciones con deporte, privacidad y un entorno cuidado.

En ese sentido, Sotogrande ha logrado algo poco frecuente: que un núcleo residencial y turístico tenga una identidad reconocible a escala internacional.

Sotogrande, en San Roque, es mucho más que un enclave de vacaciones para figuras del deporte. Es un territorio donde el golf marca el ritmo, donde la exclusividad forma parte del paisaje y donde la combinación de mar, servicios y tranquilidad ha construido una marca propia.

Por eso, cuando Jon Rahm desconecta allí, no solo elige un lugar para descansar: elige un escenario que encaja con la esencia deportiva y discreta de este rincón del Campo de Gibraltar.