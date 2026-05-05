Jon Rahm firma la paz con el DP World Tour: pagará las multas acumuladas desde 2024 y podrá competir en el Circuito Europeo

En la previa del torneo que el LIV celebra en Washington, Jon Rahm ha anunciado un acuerdo con el DP World Tour. El culebrón que comenzó hace meses por las multas impuestas tras unirse a la superliga saudí llega a su fin.

Después de que el 'León de Barrika' rechazara a principios de año una oferta inicial del DPWT para regresar -una propuesta que sí aceptaron otros jugadores-, el acuerdo parecía impensable después de expresar que el circuito estaba "extorsionando a los jugadores" que querían volver desde LIV Golf.

Rahm, que adeuda una cifra próxima a los tres millones de euros, se mantuvo al margen de ese pacto por una de las condiciones: jugar seis torneos de la gira (dos de ellos impuestos desde Wentworth) era una especie de "chantaje".

El acuerdo guarda similitudes con el que otros ocho jugadores de LIV firmaron en febrero, entre ellos Tyrrell Hatton, a cambio de obtener la autorización para competir sin sanciones en torneos del circuito.

Hasta ahora, el vizcaíno había aceptado abonar las multas impuestas, aunque discrepaba con la exigencia de disputar dos pruebas adicionales -al margen de las cuatro necesarias para conservar la membresía- cuya elección, además, no quedaba en sus manos.

Las condiciones del acuerdo

Ese requisito constituía el principal punto de fricción entre las partes, pero finalmente se ha alcanzado un entendimiento. Ambas han cedido y el resultado es que Rahm participará este año en cinco torneos del DP World Tour, sin incluir los Majors.

"El DP World Tour y Jon Rahm han llegado a un acuerdo sobre la liberación condicional de sus derechos para participar en torneos que coinciden con otros en LIV Golf durante lo que resta de la temporada 2026", se lee en el comunicado publicado por el DP World Tour.

"Esto implica el pago de todas las multas pendientes acumuladas desde 2024 hasta la fecha, junto con la participación en los torneos acordados del DP World Tour (fuera de los Majors) durante lo que resta de la temporada 2026", se añade.

Jon Rahm, en el Open de España 2025 AFP7 / Europa Press

De cara a la temporada 2027, las partes deberán retomar las conversaciones para renegociar los términos del acuerdo. Por el momento, eso sí, Rahm podrá volver a sumar puntos con vistas a la Ryder Cup del próximo año en Adare Manor.

En rueda de prensa, Rahm fue interrogado por la posibilidad que tendría de romper su contrato, que en principio expira a finales de 2028. "No soy abogado. Tengo pocos talentos en mi vida, y uno de ellos no es la capacidad para leer contratos o hacer negocios", reconoció.

"Tengo varios años aún pendientes e imagino que no dejarían cabos sueltos al redactarlo. No veo muchas formas de salirme y tampoco es algo en lo que piense ahora, con muchos torneos y majors por delante", concluyó.