Tiger Woods sale del calabozo bajo fianza tras el accidente sufrido con su coche y no someterse a la prueba de orina

Tiger Woods, leyenda viva del golf, ha sido puesto en libertad bajo fianza tras ser detenido por un presunto delito de conducción bajo los efectos de las drogas, después de verse implicado en un accidente de tráfico en Jupiter Island, Florida.

Aunque el deportista dio negativo en la prueba de alcoholemia, se negó a someterse a un análisis de orina, circunstancia que ha motivado cargos adicionales.

El siniestro se produjo poco después de las dos de la tarde de este viernes 27 de marzo, cuando Woods, de 50 años, perdió el control de su Land Rover y volcó tras intentar adelantar a gran velocidad a un camión con remolque. Pese a la gravedad del accidente, el campeón de 15 'majors' salió ileso.

BREAKING: Tiger Woods arrested and charged with DUI, property damage, and refusing a urine test after rolling his Range Rover on Jupiter Island. He blew 0.00 on the breathalyzer — deputies believe it was medication. His second DUI arrest in Florida. pic.twitter.com/FVEcrntW33 — Brian Allen (@allenanalysis) March 27, 2026

Los agentes que acudieron al lugar del accidente describieron al golfista como "letárgico" y apreciaron signos evidentes de deterioro, aunque descartaron que el estadounidense estuviera bajo los efectos del alcohol.

Según explicó el sheriff John Budensiek, Woods podría haber estado bajo los efectos de algún medicamento, una hipótesis que fue tenida en cuenta durante las pruebas practicadas en carretera.

"Nuestros investigadores de DUI acudieron al lugar de los hechos y al salir Woods sí mostraba signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia. Él explicó las lesiones y las cirugías a las que se había sometido. Tuvimos eso en cuenta; sin embargo, se le realizaron pruebas exhaustivas en el lugar del accidente y, una vez determinado el resultado, fue puesto bajo arresto y trasladado a la Cárcel del Condado de Martin".

Tiger Woods, envuelto en un nuevo accidente de tráfico.

El golfista fue trasladado a dependencias policiales, donde permaneció detenido durante ocho horas antes de quedar en libertad bajo fianza. Además del presunto delito de conducción bajo los efectos de sustancias, se le atribuyen daños a la propiedad y la negativa a someterse a una prueba de orina.

El accidente tuvo lugar en una carretera con un límite de velocidad de 50 km/h, por la que, según las autoridades, Woods circulaba a gran velocidad. Su vehículo volcó y se deslizó varios metros antes de quedar finalmente detenido. El otro conductor implicado en el siniestro resultó ileso.

Sus antecedentes

El episodio se produce en un momento en el que Woods ultimaba su preparación para regresar a la competición en el Masters de Augusta, después de haberse recuperado de una rotura del tendón de Aquiles sufrida en 2025. Esta misma semana, había competido en el SoFi Center de Palm Beach Gardens, su primer torneo serio desde 2024.

No es, además, la primera vez que el golfista se ve envuelto en un incidente de este tipo. En 2009, en una escena que dio la vuelta al mundo, se llevó por delante una boca de incendios y un árbol mientras salía de su casa, cerca de Orlando. Su primera mujer, Elin Nordegren, utilizó un palo de golf para romper la ventanilla trasera y rescatarlo, según declaró.

En 2021 sufrió un grave accidente en California en el que estuvo a punto de perder una pierna y en 2017 fue arrestado en otro caso relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol.