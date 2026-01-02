Muere Emanuele Galeppini, promesa del golf italiano, a los 16 años en el devastador incendio en Crans-Montana

Emanuele Galeppini, entre los fallecidos en el incendio en Crans-Montana.

El mundo del golf está de luto después de que la Federación Italiana haya comunicado el fallecimiento de Emanuele Galeppini a los 16 años.

La joven promesa italiana figura entre las víctimas mortales del devastador incendio registrado en la madrugada de Año Nuevo en el bar Le Constellation (Crans-Montana, Suiza).

"La Federación Italiana de Golf lamenta el fallecimiento de Emanuele Galeppini, un joven atleta que llevaba consigo pasión y auténticos valores. En este momento de gran tristeza, nuestros pensamientos están con su familia y todos aquellos que lo amaron. Emanuele, siempre permanecerás en nuestros corazones", señala el comunicado.

Aunque en un primer momento no se detallaron las causas del fallecimiento, Emanuele Galeppini aparecía en la lista de personas desaparecidas difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.

Su padre se desplazó horas después al bar La Constellation, convencido de que su hijo se encontraba en el interior del local en el momento del siniestro, una sospecha que lamentablemente terminó por confirmarse con el paso de las horas.

"Ayúdenme a encontrar a Emanuele", había suplicado para un canal de televisión italiano cuando todavía tenía la esperanza de encontrarlo con vida.

"Nos enteramos de la explosión alrededor de la 1:30 de la mañana. Fuimos al bar, pero no lo encontramos. No ha contestado el teléfono desde anoche", confesó triste Edoardo antes de conocer el fatal desenlace de su hijo.

A través de los medios de comunicación contó que le había enviado un último mensaje a su hijo alrededor de la medianoche para desearle un feliz año nuevo, aunque ya no obtuvo respuesta.

La noticia ha provocado una profunda conmoción en el ámbito deportivo italiano. Galeppini estaba considerado una de las grandes promesas del golf nacional y se encontraba en la estación alpina suiza disfrutando de las celebraciones de fin de año junto a amigos cuando se produjo la tragedia.

Emanuele Galeppini.

Emanuele Galeppini, que este mes hubiera cumplido 17 años, nació en Génova pero vivía junto a su familia en Dubái, donde planeaba desarrollar su carrera como golfista y era reconocido como una de las grandes promesas de ese deporte.

En abril de 2025 ganó el Omega Dubai Creek Amateur Open y participó en el Trofeo Rey Hamad, en el Royal Bahrain Golf Club, y en la Copa de los Emiratos Árabes Unidos en Al Ain. También disputó torneos en Francia y Bélgica.

Eran seis los italianos que se encontraban desaparecidos mientras que trece se encontraban ingresados en el hospital a tenor de la información difundida por la embajada italiana en Suiza.