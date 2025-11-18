Emotiva final de temporada de la AEPJG en La Valmuza para celebrar sus 35 años de historia

Foto de familia de todos los participantes en el torneo de La Valmuza.

La asociación de periodistas volvió a reunir a un nutrido grupo de jugadores en el campo salmantino para celebrar su aniversario con un homenaje a los fundadores del club primigenio.

La Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf ha demostrado su salud de hierro, proyección de futuro, paridad y refresco generacional en el Trofeo José María Sanjurjo durante la celebración de su 35º Aniversario en el campo salmantino de La Valmuza.

Los dioses del golf una vez más han sido bondadosos. Pese a la lluvia caída durante la semana, el sol ha acompañado este sábado 8 de noviembre a los 87 periodistas reunidos, por tercer año consecutivo, en La Valmuza (campo diseñado por Seve Ballesteros, ahora recuperado y mejorado por el empresario Eustaquio Andrés y Alberto Dávila).

Los jugadores han disfrutado de la gran Final del Circuito de la AEPJG, Trofeo José María Sanjurjo, disputado por parejas en modalidad scramble. Una jornada festiva, llena de emoción que ha contado con invitados especiales, como José Ignacio Jiménez, presidente de la Federación de Golf de Castilla y León.

Pepe Dávila, ganador del Campeonato Senior de Madrid y el gerente del campo Alberto Dávila, han recibido por parte de La Valmuza un obsequio muy especial de la AEPJG. Se trata de sendos polos de la asociación firmados por José María Olazábal y Edoardo Molinari, vicecapitanes del equipo europeo ganador de la Ryder Cup 2025 de Nueva York.

Muy emotivo también ha sido el homenaje y entrega de una placa conmemorativa por los 35 años de la de la Asociación al periodista gráfico Luis Corralo, cofundador de la AEPJG, y a Miguel Ángel Caderot , director de Comunicación de la RFEG, en nombre de su padre, Teodoro Caderot, otro de los 6 fundadores en 1990 del embrionario Club de Periodistas Jugadores de Golf.

En aquella primera reunión estaban además Víctor Ruiz, Carlos Jiménez, Daniel Asís y José Antonio Martín Mateos. Allí se decidió nombrar a Pedro Ferrandiz, en aquel momento seleccionador español de baloncesto y entrenador del Real Madrid, socio honorífico.

Seis valientes que crearon el Club de Periodistas que hoy, convertido en Asociación, reúne a más de 180 miembros.

Juanjo Pinedo, en el centro, ganador absoluto de la categoría scratch.

En el ámbito deportivo, la pareja ganadora del Trofeo José María Sanjurjo fue la compuesta por Enrique Carneros y Juanjo Pinedo.

Los ganadores Hándicap de la temporada fueron 1º Javier Hernández, 2º Alfonso Mansilla y 3º Pepe Navío. Y en la clasificación Scratch, los ganadores fueron: 1º Juanjo Pinedo, 2º Jesús Pastor y 3º Diego Luciano Grinback.

La AEPJG ha contado esta temporada con el patrocinio de Hankook, Depique, Nacex, Bodegas PB12, Zapatos Toa, Viajes

Salamanca, Real Federación de Golf de Madrid, Federación de Golf de Castilla y León, Jamones Sánchez Guijo, Mahou, Discarlux, AESGOLF, Forty Golf Cup y Costa del Sol (que también esponsorizó al equipo español de periodistas en la última Nations Cup disputada en Países Bajos el pasado mes de octubre.

No podemos olvidar tampoco el apoyo de los campos de España que han aportado greenfees para la Final ni a todos los campos que han acogido los torneos del Circuito 2025.

Con el trabajo cumplido, una Asociación viva que crece cada día y un circuito sólido de casi 20 pruebas al año, termina la temporada de la AEPJG, que ya empieza a trabajar en la temporada 2026.