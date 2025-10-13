El desafío fallido de Jon Rahm en el Open de España: la presión le impide asaltar el récord histórico de Seve Ballesteros

Jon Rahm, con rostro serio durante su participación en la cuarta jornada del Open de España. EFE

El regreso de Jon Rahm al Club de Campo Villa de Madrid no tuvo el final esperado para el tres veces campeón del Open de España. El 'León de Barrika' aterrizaba en la capital española tras haber levantado hace un par de semanas su tercera Ryder Cup y con la ilusión de superar a su ídolo, Seve Ballesteros. Sin embargo, el resultado acabó siendo decepcionante.

"Gracias a Seve empecé a jugar al golf", confesó el golfista en 2023 cuando inició su periplo hacia la leyenda con los tres Open de España que comparte con el mito: Severiano Ballesteros. Tras lograr su primer triunfo en 2018 y defender el título en 2019, el de Barrika tuvo que esperar tres años para poder igualar a su ídolo, aunque el objetivo de superarle está siendo difícil.

La presión para el vasco era máxima y no solo por desperdiciar una nueva oportunidad de convertirse en el jugador con más trofeos del torneo español en la era moderna -Ángel de la Torre ganó cinco entre 1916 y 1925-. Rahm llegó a Madrid para estrenarse en un año en el que no había podido ganar ningún título individual, pero la dinámica que atravesaba no ha cambiado.

🦁 Aunque no salgan las cosas, 𝙅𝙤𝙣 𝙍𝙖𝙝𝙢 siempre pelea hasta el final. #AquíGritamosGolf #OpenEspana pic.twitter.com/iaaTScp3l4 — Golf en Movistar Plus+ (@MovistarGolf) October 12, 2025

El desempate con Seve Ballesteros tendrá que esperar, ya que Rahm no logró la regularidad ni la excelencia necesaria para figurar entre los aspirantes al torneo. Con un resultado final de -10, se despidió con siete birdies y un bogey, firmando -ya sin opciones- su mejor ronda en el Open de España, con 65 golpes.

Aun así, el 'León de Barrika' concluyó como el mejor español y dentro del top 10. "Ahora quiero ganar, malamente; a ver si puedo terminar el Open de España cerca del top 10 y hacer una vuelta sin errores tontos, que es lo que he cometido toda la semana. Ya sean putts cortos o golpes errados. No sé si es un mal proceso. Pero quiero jugar 18 hoyos sólidos", declaró el sábado tras la tercera jornada.

De forma agridulce cumplió el domingo su cometido. Cerró su participación con una tarjeta global de -10 tras siete 'birdies' y un 'bogey', pero lamentó no haber tenido opciones de pelear por una victoria que se acabó llevando el inglés Marco Penge, uno de los jugadores revelación de la temporada.

Al finalizar el torneo, Rahm se sinceraba: "Una pena no poder tener opciones de ganar. Ya no de ganar, sino de estar ahí arriba, en los últimos grupos, con el público apoyándome. Pero bueno, por lo menos hoy (por el domingo), una buena vuelta, un buen día final", aseguró. El público se lo reconoció con una sonora ovación.

Jon Rahm finishes with a round of 65 👏🇪🇸#OpenEspana pic.twitter.com/cAl4cLQ6Tv — DP World Tour (@DPWorldTour) October 12, 2025

Rahm, que se había proclamado campeón en la general individual del LIV Golf a pesar de no ganar ni un torneo, liga que también levantó por equipos junto a Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surrat, se ha ganado ahora un descanso a pesar de su año en blanco a título individual. Además, también jugó un papel importante en la Ryder Cup.

"Esta semana creo que he jugado suficientemente bien para tener opciones de ganar, pero he cometido demasiados errores", añadió.

Preguntado por la nota que se pone en esta temporada: "Un siete de diez. Pero he jugado muy bien, muy consistente. No me siento como que no haya conseguido nada este año. Me voy muy satisfecho. De cara a mi juego, podría ser mejor", remató el golfista vizcaíno al referirse a que no se adjudicó ningún torneo individual.

El 'León de Barrika', que habló del cansancio que supuso la Ryder Cup, y de cómo va a encarar sus vacaciones, donde quizás no competirá hasta febrero de 2026, cuando arranque la temporada del LIV, confirmó que la temporada que viene volverá a disputar el Open de España.

También adelantó que el de Madrid ha podido ser su último torneo esta campaña, aunque no cerró la puerta a jugar la final de Dubái del DP World Tour en noviembre.

Aspirante a leyenda

No será ya este año, pero Jon Rahm tendrá en 2026 una nueva oportunidad de superar a Seve Ballesteros, lo que sería un sueño para él y, además, le serviría para convertirse en el segundo jugador con más títulos en el Open de España.

Si alguna vez consigue levantar el cuarto título en el Club de Campo, a Rahm tan sólo le quedaría por delante Ángel de la Torre, el primer golfista español en jugar un grande en 1920. El cordobés, fallecido en 1983, conquistó el Open de España en cinco ocasiones (1916, 1917, 1919, 1923 y 1925) y, desde entonces, nadie ha sido capaz de igualarle y ni mucho menos superarle.

Jon Rahm, en la segunda jornada del Open de España. EFE

Y ese sería el siguiente escalón que deberá subir Jon Rahm para convertirse en leyenda. El vasco todavía tiene 30 años y se da por hecho que le quedarán unas cuantas temporadas al más alto nivel.

Por lo tanto, el de Barrika tiene en su mano convertirse en el golfista con más títulos en la historia del Open de España. El tiempo dirá si lo acaba logrando.