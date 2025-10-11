El cansancio puede con Rahm, que se queda fuera de la pelea por la victoria en el Open de España: "Son errores estúpidos"

Jon Rahm vio este sábado cómo se desvanecían todas sus posibilidades de conquistar, ante su público, su cuarto título en el Abierto de España de golf y de firmar su primera victoria individual de la temporada.

Arropado por los aficionados en el Club de Campo Villa de Madrid, que no dejaron de animarle con gritos de "¡Vamos, Jon!", Rahm entregó una tarjeta de 71 golpes y acumuló un total de -4, una cifra que lo situó muy lejos de los primeros puestos.

"Ganar, malamente. A ver si puedo terminar con unos buenos 18 hoyos y acercarme al top diez. El apoyo ha sido incondicional. Una pena que no salgan las cosas. Es muy divertido cuando va bien, pero es casi más doloroso cuando las cosas no van bien", declaró el golfista tras finalizar la jornada.

La desesperación y el enfado de Jon.



Patada de Rahm a la bolsa tras su doble bogey.#AquíGritamosGolf #OpenEspana pic.twitter.com/zPUjvpOLdH — Golf en Movistar Plus+ (@MovistarGolf) October 11, 2025

Cuando se le preguntó cuál era su meta ahora que la victoria ya no estaba al alcance, el vasco respondió: "A ver si puedo jugar 18 hoyos sin cometer errores estúpidos, que es lo que he hecho toda la semana. Intentar jugar 18 hoyos sólidos y bien, que es mucho pedir porque el campo está muy difícil".

'El León de Barrika' comenzó la jornada a cinco golpes del líder, el inglés Marco Penge, con la sensación de que aún podía acercarse a la pelea por el título.

Rahm, desesperado

El inicio no fue prometedor, con un 'bogey' en el primer hoyo, aunque logró reaccionar con un 'eagle' en el cuarto y tres 'birdies' consecutivos del sexto al octavo, algunos tras pateos espectaculares, que lo impulsaron momentáneamente hacia la parte alta de la clasificación.

Sin embargo, cuando parecía remontar, un 'bogey' en el hoyo 5 -tras tener que jugar una bola provisional- y un doble 'bogey' en el 11, que desató su frustración con una patada a la bolsa, acabaron por sepultar sus opciones.

Jon Rahm, en la tercera jornada del Open de España. EFE

Rahm atribuyó parte de sus errores a la dificultad del recorrido, asegurando que el campo estaba "complicado". "Está duro. Los 'greens' muy duros, los 'antegreens' también. Son 'greens' pequeños. Es difícil, aunque si lo haces bien te das muchísimas opciones", explicó.

El vizcaíno señaló además que el terreno aún sufre las secuelas de la borrasca Filomena, que azotó la zona en enero de 2021. "Desde entonces le ha costado. De una tormenta tan dura aún se está recuperando. Es muy fácil de decir que hay que mejorar, pero es muy difícil cuando hay una tormenta tan dura", reflexionó.