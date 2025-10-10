Jon Rahm resurge en la segunda jornada del Open de España y ya amenaza con dar el susto a los líderes el fin de semana

La segunda jornada del Open de España de golf dejó varias sorpresas, entre ellas la eliminación del vigente campeón, Ángel Hidalgo, quien no logró superar el corte. En cambio, Jon Rahm reaccionó tras un inicio irregular y ascendió en la clasificación, situándose a cinco golpes del nuevo líder, el inglés Marco Penge.

Más allá de Rahm, la nota destacada entre los españoles volvió a ser el joven Ángel Ayora. A sus 21 años, el golfista mantiene una destacada progresión al colocarse a solo tres golpes de la cabeza (-6), tras otra sólida actuación en el Club de Campo Villa de Madrid.

Hidalgo no fue el único en quedar fuera: también se despidió el irlandés Shane Lowry, una de las figuras del torneo, que se quedó fuera del corte por apenas dos centímetros en el último hoyo.

The perfect finish for Jon Rahm 🇪🇸#OpenEspana pic.twitter.com/I9Bztwvtog — DP World Tour (@DPWorldTour) October 10, 2025

Rahm completó una de las mejores rondas del día con 66 golpes -siete 'birdies' y dos 'bogeys'-, pasando del +1 inicial a un -4 que alimenta su sueño de conquistar su cuarto título en Madrid, superando al legendario Severiano Ballesteros.

El vasco brilló especialmente entre los hoyos 4 y 8, donde encadenó cuatro 'birdies' consecutivos. Sin embargo, su impulso se frenó en el noveno hoyo por un error en un 'putt' sencillo, y posteriormente sufrió otro 'bogey' en el décimo. Aun así, cerró fuerte con tres 'birdies' finales que le devolvieron a la pelea.

La cara y la cruz

Hidalgo, en cambio, no logró mantener el ritmo. Tras un comienzo estable, un 'bogey' en el hoyo 6 y un doble 'bogey' en el 11 le dejaron sin opciones. Su compañero de partida, Lowry, tuvo un camino similar y también quedó fuera del torneo.

Ayora, por su parte, siguió mostrando madurez con una ronda de 69 golpes, dos más que la jornada previa. Su buen juego compartiendo grupo con Penge -quien reafirmó su condición de aspirante al título- confirma su crecimiento en el circuito internacional.

Ángel Hidalgo, durante la segunda jornada del Open de España. EFE

Tras Penge, con -9, se encuentran en la clasificación el canadiense Aaron Cockerill, el danés Jeff Winther y el suizo Joel Girrbach, todos con -8.

Sergio García también pasó el corte con un resultado total de -1 (70 golpes en la jornada), aunque se mostró autocrítico con su desempeño, afirmando que no se sintió satisfecho con la calidad de su juego. A pesar de un doble ‘bogey’ en el hoyo 16, el castellonense se rehízo con un ‘eagle’ y tres 'birdies', asegurando su presencia el fin de semana en su regreso a Madrid tras seis años de ausencia.

Entre los españoles que siguen en competencia destacan Rafa Cabrera Bello (campeón en 2021), David Puig y Luis Masaveu, todos con -4, junto a Nacho Elvira (-3).

Lowry, pese a mejorar su juego tras un mal inicio (+4), quedó eliminado por un ‘bogey’ en el hoyo 16, aunque se marchó ovacionado por la afición madrileña.

También quedaron fuera el chino Haotong Li, el francés Martin Couvra y los españoles Jorge Campillo, Eugenio López-Chacarra, Iván Cantero y Juan Salama. En contraste, el chileno Joaquín Niemann logró mantenerse con 69 golpes, justo en el par del campo, asegurando su presencia en la siguiente fase.