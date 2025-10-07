Jon Rahm, en la previa del Open de España de golf: "Es mi deber venir aquí; sin Seve no habría habido un Rahm"

Jon Rahm dejó claro este martes que "la razón más importante" por la que acude todos los años a jugar el Open de España, que se celebra desde este jueves al domingo en el Club de Campo Villa de Madrid.

"No puedo dar todas las razones, pero la más importante es porque quiero ganar el torneo y seguir teniendo cierta historia en España. 'Seve' (Ballesteros) lo ganó tres veces y si puedo ganarlo cuatro sería espectacular", apuntó Rahm.

"He sido campeón de España amateur desde cadete y seguir haciéndolo como profesional es extraordinario y hacerlo tan pronto, más", añadió a los medios durante la presentación del torneo.

El de Barrika considera que es su "deber" estar en este Open de España. "Si no fuese por 'Seve', Chema (Olazabal), Miguel Ángel (Jiménez), Sergio (García) o por muchos golfistas de antes, no estaría aquí. Entiendo que mi labor es venir, y lo hago encantado, y jugarlo, y poder competir ante el público español que quizá es la única semana que me pueden ver", remarcó.

Líder de una generación

"Espero que una generación diga que por verme jugar quisieron ser golfistas profesionales, sería todo un honor. Yo a 'Seve' no se lo pude decir, a Chema y Sergio, con los que he vivido momentos increíbles, sí. Ojalá estar jugando con alguna promesa que este ahí porque me ha visto jugar al golf", subrayó el golfista vizcaíno.

Rahm no ha ido todavía a entrenar al recorrido del Club de Campo Villa de Madrid y no sabe "en qué condiciones" se encuentra. "Me han dicho que los 'greenes' están espectaculares y alguno que alrededor el 'rough' está un poco más duro, que para mí es perfecto, porque cuanto más difícil, mejor es el torneo", advirtió.

Rahm, durante la presentación del Open de España de golf. EFE

De todos modos, no escondió que el campo "se ha quedado un poco corto para lo que hoy es en día el golf, aunque hay que ser muy certero desde 'tee' porque es estrecho".

"Las veces que me ha ido bien es porque he compaginado el juego largo con una buena semana 'pateando'. Si estoy con confianza desde el 'tee' me va a dar muchas oportunidades, el año pasado el jueves y el viernes hizo mucho viento y fue más complicado que otras ediciones, pero sin viento la idea es hacer muy pocos golpes", añadió.