Pau Gasol, convencido del éxito de los deportistas españoles en el Open de España: "Siempre voy a barrer para casa y creo que..."

El exjugador de baloncesto Pau Gasol expresó este lunes su entusiasmo por participar una vez más en eventos relacionados con el golf, deporte que ha adoptado como una pasión en los últimos años.

Durante una rueda de prensa con diversos medios de comunicación en la previa del Open de España, el catalán reveló cómo el golf se ha convertido en su nueva vía de escape y equilibrio personal tras su carrera deportiva.

"Es una disciplina muy gratificante que me permite desconectar del día a día. Además, ofrece aspectos sociales y competitivos que me resultan muy atractivos", declaró el ex NBA.

A pesar de su deseo de presenciar el prestigioso Open de España presented by Madrid, que se disputa esta semana en el Club de Campo Villa de Madrid, Gasol confirmó su ausencia.

El motivo de su regreso anticipado a Estados Unidos se debe a compromisos familiares, específicamente para reunirse con sus hijos después de más de dos semanas de separación por diversos compromisos profesionales.

Pau Gasol y Jon Rahm en el torneo Pro-Am del LIV Andalucía LIV Golf

"He estado fuera demasiado tiempo entre mi viaje a Nueva York y esta estancia en España. Echo mucho de menos a mis pequeños", explicó con nostalgia.

El exjugador confesó que nunca ha tenido la oportunidad de vivir el ambiente del Open español como espectador, aunque recientemente disfrutó de la experiencia única de la Ryder Cup.

Apoyo a los españoles

Sin embargo, Gasol no perdió la ocasión para expresar públicamente su respaldo incondicional a la delegación española que competirá en el torneo madrileño durante esta semana. "Siempre apoyaré a los nuestros. La representación española será impresionante con figuras como Jon Rahm, David Puig y Sergio García participando en el campeonato", destacó con orgullo.

También mencionó la posible presencia de José María Olazábal, además de reconocer el talento emergente de Ángel Hidalgo y Ángel Ayora, quien recientemente brilló en el torneo Dunhill.

"Les transmito todos mis mejores deseos para que consigan grandes resultados representando a España", añadió el medallista olímpico con evidente emoción y optimismo.

La jornada concluyó en un ambiente cordial, donde Gasol se despidió entre muestras de cariño, sonrisas y algunos swings de práctica con carácter benéfico y social. El exbaloncestista expresó su firme intención de regresar próximamente a Madrid para experimentar personalmente la intensidad y emoción de uno de los eventos más emblemáticos del calendario europeo.