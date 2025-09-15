Pau Gasol y el Chef José Andrés, convocados para el partido de celebridades de la Ryder Cup

El golf y el espectáculo se darán la mano una vez más con la llegada del partido de celebridades de la Ryder Cup. Personajes de la relevancia de Pau Gasol o del chef José Andrés forman el cuadro de participantes de esta cita que sirve de prólogo a la competición real.

Antes de que Europa y Estados Unidos se enfrenten en la icónica Ryder Cup, los focos se encienden para un duelo mucho más distendido, cargado de glamour y grandes personalidades. Este año, el escenario será el legendario Bethpage Black, en Nueva York, y la fecha marcada en el calendario es el miércoles 24 de septiembre.

El formato de este encuentro es sencillo pero atractivo. Como en la Ryder Cup, se enfrentan dos equipos: Europa contra Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de golfistas profesionales, el espectáculo corre a cargo de celebridades que tratan de ofrecer sus mejores golpes.

El chef José Andrés

En este caso, cada equipo recorrerá cinco hoyos emblemáticos del recorrido: el 1, el 15, el 16, el 17 y el 18, pero la peculiaridad está en que los mismos se jugarán dos veces, lo que garantiza un desafío entretenido y el doble de emoción para los espectadores.

El equipo europeo contará con algunas de las figuras más mediáticas del panorama actual, encabezadas por Pau Gasol. El exjugador de baloncesto español, leyenda de la NBA y referente del deporte mundial, será una de las grandes atracciones.

Junto a él estará el chef José Andrés, cuya fama internacional trasciende la gastronomía gracias a su labor humanitaria con World Central Kitchen. Su presencia no es solo una anécdota culinaria en medio del golf; es también un símbolo de inspiración y compromiso social.

También en el equipo europeo estará la actriz Catherine Zeta-Jones, orgullo británico reconocida en Hollywood. No fallará a la cita Brooklyn Beckham, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, que ya se ha labrado un camino propio en la esfera de la moda y la cultura popular.

Del lado estadounidense, tampoco faltarán nombres espectaculares. El ex mariscal de campo de los New York Giants, Eli Manning, llevará el estandarte deportivo con su magnetismo de campeón de la NFL.

El siempre polémico y carismático John McEnroe, leyenda del tenis y genuino neoyorquino, aportará su temperamento competitivo y su pasión incombustible al cuadro norteamericano. El equipo se completa con otras personalidades como Kane Brown, el chef Bobby Flay o Miranda Lambert.

Más allá de quién consiga la victoria, lo importante del partido de celebridades es su capacidad de abrir el torneo a un público más amplio. Su tono relajado, sus momentos inesperados y el desfile de estrellas lo convierten en un aperitivo perfecto antes de la intensidad de la Ryder Cup.

Bethpage Black abrirá por lo tanto boca con este encuentro plagado de celebridades para dar paso, pocos días después, a la verdadera competición con los mejores golfistas del momento.