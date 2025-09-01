Jon Rahm regresa a la Ryder Cup: formará parte del equipo europeo por primera vez desde su desembarco en el LIV Golf

Jon Rahm, durante la última ronda del Campeonato de la PGA Reuters

Jon Rahm regresa a la Ryder Cup. El golfista de Barrika volverá a disputar el emblemático torneo entre el equipo europeo y del resto del mundo por primera vez desde su fichaje por el LIV Golf saudí.

El capitán europeo Luke Donald no dudó en incluir a Rahm entre sus seis selecciones discrecionales para Bethpage 2025. Donald priorizó la experiencia y mantuvo continuidad con el equipo victorioso de Roma incluyendo a 11 de los 12 jugadores.

El camino de Rahm hacia la Ryder Cup estuvo plagado de obstáculos legales que amenazaron su participación. Su fichaje por el LIV Golf en diciembre de 2023 desató una batalla judicial con el DP World Tour, que impone multas de 100,000 libras por cada torneo LIV disputado sin permiso.

El español se negó rotundamente a pagar estas sanciones, declarando: "No soy muy fan de las multas y no tengo intención de pagarlas".

La situación se complicó cuando Rahm necesitaba disputar cuatro torneos del DP World Tour para mantener su elegibilidad para la Ryder Cup. Sin embargo, el golfista encontró una solución legal: apeló las sanciones impuestas por el circuito europeo, lo que congeló su situación hasta que un árbitro tercero resolviera el caso.

Esta apelación le permitió participar en el Open de España, el Alfred Dunhill Links Championship y el Andalucía Masters, completando los requisitos mínimos para ser seleccionable.

La Ryder Cup 2025 se disputará del 26 al 28 de septiembre con el formato tradicional: foursomes en las mañanas y fourballs en las tardes del viernes y sábado, seguido por los 12 partidos individuales del domingo.

Estados Unidos ha elegido este formato estratégicamente, ya que históricamente tiene un balance muy positivo (9-3-1) cuando los foursomes abren el programa.