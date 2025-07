Andrea Romano conquista el Fred. Olsen Alps de La Gomera con dos españoles empatados en segunda posición

Andrea Romano se ha proclamado campeón del Fred. Olsen Alps de La Gomera tras firmar una sensacional última jornada de 63 golpes (-8) en Tecina Golf, que le ha permitido cerrar el torneo con un acumulado de -19. El italiano logra así su segunda victoria profesional y de la temporada en apenas un mes.

Romano ha demostrado un gran nivel de juego en los momentos clave, resistiendo el empuje de los españoles Javier Barcos y Álvaro Quirós, segundos empatados a sólo dos golpes, con vueltas de 63 y 65 golpes, respectivamente. Tanto Romano como Barcos firmaron las mejores tarjetas del día, ofreciendo un cierre de torneo de altísimo nivel competitivo.

“He empezado muy bien, sabía que tenía que jugar muy bien para ganar porque hay buenos jugadores y el campo permite mucho. Los putts largos los he hecho muy bien, los cortos son más complicados por la lectura de las caídas. Sabía que estaba jugando bien, pero no tan bien para 8 bajo par en 9 hoyos. Solo he fallado un golpe, así que muy feliz. Llegaba con mucha confianza tras jugar muy bien en el Italian Open y dije, si juego bien aquí, puedo hacerlo muy bien en el Alps Tour. Me falta una victoria y lo voy a intentar”, aseguraba Romano.

Javier Barcos se ha quedado a las puertas de la victoria, a dos golpes, con 17 bajo par en segunda posición compartida con Álvaro Quirós. Gran semana para el navarro que logra un resultado muy valioso de cara al ranking de la temporada tras su victoria en New Giza Open.

“Muy contento, he empezado como un tiro en la primera vuelta, pegando muy buenos golpes y buenos putts. Después, la segunda vuelta me ha costado un poco más y en los tres últimos hoyos no han caído los putts que podrían haber marcado la diferencia. En el próximo torneo en Pinaillas voy a ganar. Muy contento por cómo va la temporada y a ver si podemos terminarla igual de bien que al final no es cómo se empieza sino cómo se acaba", ha señalado.

Álvaro Quirós ha conseguido un gran segundo puesto empatado con una gran semana de golf con vueltas de 65, 66 y 65 golpes para 17 bajo par del acumulado. “En realidad yo no he perdido el torneo, sino que lo ha ganado otro. Yo he hecho muy bien mi trabajo. Ha sido una buena ronda otra vez, fallando poco, golpes con mucho sentido, es duro decir que estoy contento habiendo quedado por detrás de otro, pero sí, una semana súper positiva para mí. Llevo mucho tiempo pegándole muy bien a la bola, ahora sólo queda combinarlo con un nivel de putt aceptable. Lo más inmediato en mi calendario es Escocia, Irlanda, Suecia y Holanda en el HotelPlanner Tour. Ojalá poder repetir en otro Alps", explicaba Quirós.

Paul Margolis finaliza cuarto en solitario con -15, tras una sólida ronda de 66 golpes, quedándose a las puertas del podio en Tecina Golf. En la quinta posición compartida (-14) se ha situado un grupo formado por Álvaro Hernández Cabezuela, gran referente local, junto a Jerry Ji, Theo Brizard y Gianmaria Rean Trinchero, defensor del título de 2023.

Por su parte, Alfonso Buendía, colíder tras la segunda jornada, cerró el torneo en la novena posición empatada (-12), tras una jornada irregular de 70 golpes (-1) con cuatro birdies y cinco bogeys, lejos de las sensaciones que mostró en los días anteriores.

Mención especial para Pedro Gallegos, quien se ha proclamado mejor amateur del torneo, finalizando 18º empatado en su debut con los profesionales en el Alps y en La Gomera, con vueltas de 69, 69 y 66 golpes. El joven jugador del RACE, que en agosto partirá a Estados Unidos para comenzar sus estudios, destacó la ayuda de su hermano Javier Gallegos, gran conocedor del campo.

“Estoy bastante contento, he jugado muy bien gracias a la estrategia que me dijo mi hermano y entrenador, que conoce muy bien el campo. Me dijo que fuera conservador. Le he pegado bastante bien y por eso he hecho -5. Mi idea era coger experiencia y demostrarme a mí mismo que podía competir con los pros. Me ha sorprendido lo bien preparados que están, sus rutinas y dentro del campo permanecer en el presente y ver que todas las estrategias son válidas, no hay solo una”.

En la Orden de Mérito del Alps Tour tras el torneo de La Gomera, el italiano Jacopo Vecchi Fossa mantiene el primer puesto; Álvaro Hernández recupera la segunda posición; mientras que Javier Barcos es tercero gracias a ser segundo esta semana. Calles es cuarto y el ganador en La Gomera, Andrea Romano, escala 8 plazas y se cuela en el top 5, dentro de los puestos de promoción al HotelPlanner Tour.

La próxima parada del calendario del Alps Tour será el Alps de Las Castillas del 9-11 de julio en el Club de Golf Las Pinaillas (Albacete), un campo diseñado por Severiano Ballesteros.

La 5ª edición del Fred. Olsen Alps de La Gomera ha sido posible gracias al apoyo de Fred. Olsen, S.A., la Real Federación Española de Golf, el Consejo Superior de Deportes, así como el Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, el Cabildo Insular de la Gomera, la Real Federación Canaria de Golf, el Alps Tour y Kyocera. El promotor y organizador del torneo es JGolf.