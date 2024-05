Jon Rahm y una crisis que afecta al golf español: el fin a una racha de 26 años en la élite

Jon Rahm no levanta cabeza en este 2024. Según él está disputando un "buen golf", pero lo que está claro es que los resultados están por debajo de lo esperado. Hace no tanto sorprendía a todos con su magnífico juego. Ahora debe resetear e intentar volver a su esplendor lo más pronto posible.

El jugador vasco sufrió este fin de semana un duro varapalo. Se quedó fuera del corte en el Campeonato de la PGA, el segundo grande de la temporada, mostrando muchas más dudas que certezas. Es la primera vez en cinco años que Rahm cae eliminado después de las dos primeras rondas en una cita del Grand Slam, desde el PGA de 2019 y tras 18 cortes consecutivos superados en los Majors. De esta manera, también se pone fin a 26 años seguidos con presencia de un jugador español en un torneo grande.

"Es la primera vez que me pasa, que vengo jugando muy bien y no me salen las cosas", explicó Rahm tras su segunda vuelta, especialmente desenfocado hacia la izquierda: hasta 12 de sus golpes visitaron el viernes esa parte del campo, señal de que algo no cuadra. "No sé qué ha pasado. No sé si es que estaba apuntando mal o que apuntaba demasiado y después no desgiraba bien el cuerpo. Me ha sorprendido mucho", analizó.

Jon Rahm, entre la autocrítica y la esperanza de estar el fin de semana de este @PGAChampionship. @JonRahmOfficial @movistargolf pic.twitter.com/xvtSXQ1rD4 — Golf en Movistar Plus+ (@MovistarGolf) May 17, 2024

Y es que Rahm está encadenando una racha muy negativa en cuanto a títulos se refiere. El español no muerde un trofeo desde el 9 de abril de 2023, el domingo de su coronación en Augusta. Son ya 406 días de sequía, cuando su anterior paréntesis más largo era de 316, entre el US Open de junio de 2021 y el Open de México del mayo siguiente.

La versión fina y agresiva que ha mostrado Rahm en muchas ocasiones todavía está por ver esta temporada en los Majors, pues además de este fiasco en el PGA ya se quedó muy lejos de sus posibilidades en el Masters de Augusta, donde fue 45º.

La receta para el regreso de su mejor versión está por desarrollarse, pero resulta evidente que no vendrá por el tiempo que acumule en el campo. El US Open, tercer Major del curso, se celebrará del 13 al 16 de junio en Pinehurst, Charlotte. Hasta entonces, casi un mes por delante, solo disputará un certamen en el LIV, una semana antes en Houston.

El peso del Liv Golf

Rahm necesita recuperar su mejor nivel. Existe la posibilidad de que el LIV Golf, circuito saudí del que forma parte desde este año, sea uno de los causantes del problema del golfista vasco.

El LIV la competición es más sosegada. Tiene menos nivel que el PGA y se juega menos. La prohibición de jugar en la mayor parte del calendario profesional del año hace que no termine de rodarse y, cuando llega el momento importante, no está.

Jon Rahm, durante el Campeonato PGA. REUTERS

Jugadores como Koepka o DeChambeau que han demostrado que se puede estar en el circuito saudí y llegar bien a los grandes torneos conjuntos del año, pues han hecho buenas posiciones en esas circunstancias. Pero eso no está sucediendo, de momento, con 'Rahmbo'.

Compite ahora en una burbuja de poco más de 50 jugadores en lugar de verse las caras con los mejores del circuito americano, se alista en campeonatos de tres días en lugar de cuatro y con música en el campo. Nada que ver a lo que se había acostumbrado a lo largo de su carrera.

Segundo mejor pagado

El mal momento de Jon Rahm llega justo en un momento en el que la revista Forbes ha anunciado la lista de los 10 deportistas mejores pagados del mundo. Un elenco de grandes atletas entre los que se encuentra el golfista de Barrika.

Concretamente, Rahm es el segundo deportista mejor pagado del mundo, tan solo por detrás de Cristiano Ronaldo, y es el único español que aparece dentro de esta selecta lista.

Según Forbes, el vasco ingresa 218 millones al año, siendo 198 únicamente por participar en el circuito LIV Golf saudí. Además, a eso hay que añadir que el de Barrika gana otros 20 millones de dólares más por los conceptos de publicidad y patrocinio más allá del green.

Está claro que el sueldo no te hace estar obligado a ganar, pero sí que puede dar un punto extra de presión al deportista. En 2023 Rahm estaba en un segundo plano económico dentro de la élite del deporte mundial, pero ahora ya es uno de los más grandes y eso conlleva que muchos ojos estén puestos sobre él.