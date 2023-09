Europa arrasa a Estados Unidos en el primer turno de la Ryder Cup con un gran Jon Rahm

La Ryder Cup arrancó en la mañana de este viernes y lo hizo con muy buenas noticias para Europa. El viejo continente logró de hecho el arranque más brillante de la competición que jamás había realizado hasta la fecha y venció en el turno matinal por un contundente 4-0. En este brillante inicio europeo tuvo además mucho que ver Jon Rahm, que fue el encargado de alzar el telón.

El de Barrika dio los primeros golpes de esta prestigiosa competición en la modalidad de 'foursomes' (golpes alternos) formando pareja con el inglés Tyrrell Hatton. El británico y el español formaron un dúo perfecto que barrió del césped a la pareja estadounidense formada por Scottie Scheffler y Sam Burns.



El encuentro finalizó en el hoyo 15, momento en el que la dupla europea confirmó su victoria sobre los norteamericanos de manera muy clara. Rahm y Hatton se llevaron la victoria en los hoyos 3, 5, 7, 11 y 12, mientras que el dúo estadounidense tan sólo pudo imponerse a sus rivales en el hoyo 6.

Se trataba además de un duelo con muchos alicientes y mucha calidad. No en vano, se enfrentaban por un lado Jon Rahm, exnúmero 1 del mundo y actual número 3 del ránking, contra el que ahora mismo lidera la clasificación como mejor jugador del planeta, Scottie Scheffler. Sin embargo, el actual número 1 no tuvo su mejor día y no pudo hacer nada por evitar la derrota de su equipo.

La jornada matinal fue mejorando todavía más con el paso de los partidos para Europa. Posteriormente, Aberg y Hovland le dieron el segundo punto al viejo continente al imponerse al dúo formado por Homa y Harman. El marcador se encarriló todavía más después de de Straka y Lowry se hicieran también con la victoria en el tercer partido, mientras que McIlroy y Fleetwood completaron la exhibición europea tras derrotar a Schauffele y Cantlay.

Rahm, encantado

Al término de este primer partido que le dio el primer punto de la competición a Europa sobre Estados Unidos, Jon Rahm se mostró encantado por el triunfo y por el nivel mostrado. Sabía que tenía una gran responsabilidad al ser el encargado de abrir el telón en la Ryder Cup, pero desde luego que no defraudó y mostró un gran nivel.

"Me han dado la responsabilidad de empezar esta Ryder Cup para Europa y quería hacerlo de la mejor forma posible. Los dos hemos estado con un nivel de confianza muy grande y todo eso se ha notado en nuestro juego", declaró el golfista de Barrika después de empezar con buen pie la competición.

En la misma línea se mostró Tyrrell Hutton, el otro integrante de la pareja europea, que además tuvo palabras de halago para su compañero Rahm: "Jon es un buen compañero por el gran nivel de juego que tiene, pero en especial por la tranquilidad y la motivación que te da entre los golpes. Su positividad y su manera de pensar ha sido muy importante", declaró el inglés.

