La jornada mágica de Sergio García en el British Open: su mejor golf vuelve en St. Andrews

St. Andrews sacó de nuevo el mejor golf de Sergio García. El castellonense comenzó la segunda jornada del British Open con +3. El jueves se complicó en el hoyo 17 con un triple bogey. Su respuesta esta mañana en Escocia fue entregar una tarjeta en casa club de seis bajo par. El único error que cometió en todo el día fue en la misma bandera; al menos solo fue un bogey. El español regresó a los puestos de cabeza con esta puesta en escena.

A sus 42 años, García llevaba toda la temporada siendo más protagonista por el hecho de haberse unido a LIV Golf que por lo que hacía en los green. Su único Top 10 es de hace un año en el World Wide Technology Championship de Mayakoba en México. El español demostró que sigue contando con una calidad especial en una jornada en la que varios golfistas que se han sumado al circuito que ha roto el paradigma de este deporte coparon los primeros puestos.

Sergio cerró su jornada que comenzó con cuatro hoyos en el par. Fue en el quinto donde consiguió su primer birdie. Completaría otros cuatro hoyos bajo el par (el siete, el 11, el 12 y el 14. Su momento brillante llegó en el nueve, donde firmó un eagle magnífico. A pesar de ese hoyo 17 que se le está atragantando en estas dos jornadas, presentaría en casa club una tarjeta de 66 golpes que, hasta ese instante, era la mejor del día.

Qué VUELTÓN de Sergio García.

Ya está en -4 tras birdie en el 14.#TheOpenEnMovistarPlus pic.twitter.com/vM6PIvgtyr — Golf en Movistar Plus+ (@MovistarGolf) July 15, 2022

Era la manera de pasar el corte para jugar el fin de semana y lo hizo demostrando un golf brillante. Es para lamentarse por ese triple bogey del jueves, ya que podría haberse situado entre los líderes con seis bajo par. Su vigesimoquinto The Open, el quinto en St. Andrews, puede ser el definitivo después de quedarse cerca de ganarlo en dos ocasiones: 2007 y 2014. Durante todos estos años ha cosechado diez Top 10 en uno de los Major de este deporte.

García explicó este jueves que se encontraba "bastante bien", con motivación por este 150 aniversario. El castellonense siempre ha tenido un feeling especial con este torneo y, tras no poder pasar el corte en el PGA y el US Open, afronta que este podría ser su último Major. Las disputas que existen en el mundo del golf con los hombres que están jugando para LIV pueden terminar con su presencia en los torneos más importantes al no puntuar.

La vuelta del viernes de Sergio García en el Open Británico. The Open

'El Niño' se convirtió el pasado mes en el español con más grandes disputados, 94, uno más que José María Olazábal. Evidentemente, su gran momento fue el Masters 2017 en el que se puso la chaqueta verde. Una de las cosas que le quedan por hacer es ser capitán de la Ryder Cup, algo que podría no llegar nunca si se confirma la potencial suspensión por parte de Europa de cara a participar. Habrá que ver en que queda toda esta situación. De momento, se disfrutará su golf este fin de semana.

Sigue los temas que te interesan