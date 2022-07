Unai Simón y su hombro: preocupa la lesión que sufre el portero de la Selección para el Mundial

La situación de Unai Simón preocupa tanto al Athletic Club como a la Selección. El portero titular de España sufre un problema que se está haciendo crónico en su hombro. Pasar por el quirófano podría hacer que se perdiera varios meses, comprometiendo su presencia en el Mundial que empieza en noviembre. De momento, el club vasco transmite tranquilidad con su comunicado médico y será parte de la pretemporada que comienza la entidad en Alemania.

Simón se ha ejercitado este viernes en Lezama al margen de sus compañeros por su lesión en el hombro derecho. Todo apunta a que se subirá al avión el sábado, pero esta dolencia le trae por la calle de la amargura al internacional español. La pasada temporada regresó de la Supercopa disputada en enero en Arabia con las mismas molestias. Tras cometer un fallo en la derrota ante el Celta, el 17 de abril, Marcelino confirmó que su problema le estaba afectando.

Esta semana, el jefe de los servicios médicos Josean Lekue tranquilizó sobre el estado del guardameta: "Todos los problemas y patologías no llegan a producir bajas, y el tema del portero es subagudo del hombro derecho. Estamos encima de él, pero no debe plantear ningún problema en sus prestaciones". Simón tendrá que dosificar las sesiones de entrenamiento. Habrá que ver si esta "tendinopatía del supraespinoso" le permite jugar alguno de los cuatro primeros amistosos de preparación.

PARTE MÉDICO I Estado de Unai Simón 🚑@ImqEuskadi I #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) July 15, 2022

Se trata de una dolencia que Simón arrastra desde el tramo final de la última temporada y los encuentros de selecciones que disputó con el combinado que dirige Luis Enrique. Unai intentará no perderse otro inicio liguero. Los compromisos internacionales de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos le llevaron a tomar vacaciones con la competición ya empezada. Julen Agirrezabala planteó un debate en la portería tras un gran inicio.

Llueve sobre mojado con ese hombro derecho. Simón acumula tan solo cinco jornadas de trabajo puesto que tanto él como Íñigo Martínez contaron con más días de vacaciones debido a su periplo con la Selección. El guardameta queda pendiente de evolución, pero la recuperación no tiene una fecha exacta. Podría rondar hasta los cuatro meses si finalmente tiene que pasar por el quirófano. Esto podría afectar mucho a su presencia en el Mundial.

[26 futbolistas: la FIFA amplía las convocatorias para el Mundial de Qatar]

Luis Enrique no es muy amigo de tener un once fijo, pero el único que fue titular los cuatro partidos de la Nations League de junio fue Unai Simón. Incluso el día que cometió un error le protegió. Ante Suiza, el guardameta rojiblanco salió de su área para despejar un balón que venía del portero rival. Su carrera fue tan larga que acabó en un choque con Seferovic. El suizo le ganó la partida y logró asistir a su compañero Embolo, que a portería vacía no pudo anotar el gol del empate.

"Lo bueno es que él nunca aparenta estar nervioso. Unai Simón no me pone nervioso nunca. Nos da la primera superioridad", señaló Luis Enrique. "Hoy se dice que tengo calma, otros días es nerviosismo. No sé cómo lo hago. Yo intento jugar de la misma manera siempre", dijo el siguiente encuentro el guardameta. Habrá que ver cómo evoluciona esa lesión que puede comprometer el futuro de la portería de la Selección.

Sigue los temas que te interesan