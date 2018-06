Piqué al Barça tras el malestar por el caso Griezmann: "No creo que me tenga que disculpar"

Gerard Piqué, defensa del Barcelona y de la selección española, aseguró este miércoles que no tiene "ningún problema" con Jordi Mestre ni con ningún directivo del equipo azulgrana y que tienen su teléfono si quieren hablar con él.

"Tienen mi número de teléfono si quieren hablar conmigo y saben dónde está el vestuario. Estoy encantado de hablar con ellos; no tengo ningún problema", comentó Piqué tras la victoria de España sobre Irán (1-0) en la segunda jornada del Grupo B del Mundial de Rusia 2018.

"Si quieren hablar conmigo, ya saben dónde estoy. La relación ha sido siempre muy abierta y no creo que me tenga que disculpar", prosiguió. Mestre, vicepresidente tercero y responsable del área deportiva del Barcelona, reconoció el martes que en el seno del club estaban molestos con Piqué por su intervención en el documental ('La decisión') en el que Antoine Griezmann desveló que seguía en el Atlético de Madrid y no fichaba por el equipo catalán.

"Respetamos la decisión de Griezmann de renovar por el Atlético de Madrid, como respetamos la decisión de cualquier jugador sobre su futuro. Informamos al Atlético de nuestro interés de forma oficial", declaró Mestre antes de la presentación de Éric Abidal como nuevo secretario técnico.

"Queremos jugadores comprometidos y decididos a triunfar aquí, y me sabe mal y lamentamos que los socios se hayan desilusionado por las formas y por la escenificación de la resolución final. Le trasladamos a Piqué que su participación había generado sorpresa y malestar al club y entre los barcelonistas. Hablaremos internamente con Piqué y Umtiti y no haremos más valoraciones públicas", dijo el vicepresidente con la lectura de un comunicado.