Zidane, a Isco: "No soy injusto, siempre le he demostrado que es importante"

Tres días después de la 'rajada' de Isco Alarcón tras el partido de la selección española ante Argentina (aquello de "aquí tengo la confianza del míster" y "en el Madrid no tengo la continuidad que necesito"), Zidane ha respondido públicamente al jugador, al que, como siempre suele hacer el técnico francés, ha elogiado.

"No soy injusto con Isco y él no lo dijo. Está contento. A lo mejor no tiene el mismo protagonismo aquí pero yo siempre le he demostrado que es importante", comentó Zidane, que añadió que "no estoy molesto" y explicó que "tengo que elegir, pero él es muy importante". Además, Zizou dijo que está "contento" con la actuación de Isco en el España - Argentina.

"Es del Madrid y se va a quedar aquí. Es un jugador que me gusta. Quiero que sigan todos", explicó el entrenador francés, para más tarde añadir que el problema no es de Isco, "que se mata siempre". "Siempre habrá uno que no juegue: Bale, Asensio, Lucas... Isco no es un problema", zanjó.

El Real Madrid juega este sábado (18:30 horas) ante Las Palmas y Zidane explicó que irán "a hacer un buen partido" con el objetivo de "seguir nuestra línea y ser segundos". Actualmente, el conjunto blanco es tercero a cuatro puntos del Atlético de Madrid.

Al partido en la isla no viajarán Cristiano, Isco y Ramos, los dos últimos con molestias confirmadas por Zidane. "El resto veremos", dijo el técnico, que sopesa hacer rotaciones y más tras los partidos de la selección y con el encuentro de ida de cuartos ante la Juventus el próximo martes. "Es un partido importante para nosotros (el de Turín), aunque nuestra cabeza esté en el martes. Pero para preparar el partido de Champions hay que hacerlo bien mañana", aseguró Zidane.

"Me gustaría seguir, como siempre. Me gusta lo que hago", finalizó Zidane.