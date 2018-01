"Velaske, yo soi guapa?": las redes sociales se mofan de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo volvió a sonreír en el encuentro de este domingo ante el Deportivo de La Coruña. El delantero portugués firmó su segundo doblete de la temporada en la goleada del Real Madrid ante el conjunto gallego (7-1), motivo suficiente para reivindicarse. Y, sin embargo, no todo fueron alegrías para él, que sufrió una herida en la ceja que le hizo sangrar de forma abundante. Lo cual no quiso decir que los usuarios de Twitter no se echasen unas buenas risas a causa del momento comprometido del luso.

De ello tuvo la culpa la fotografía de Ronaldo comprobando el estado de su herida a través de la pantalla de un teléfono móvil. La imagen se hizo viral al instante y los tuiteros más ingeniosos no dejaron pasar la oportunidad de mofarse de la escena.

"Velaske, yo soi guapa?", se podía leer en uno de los mensajes, que hacía referencia al popular vídeo de Playground en el que Las Meninas cantan trap. Otros se aventuraron a afirmar que lo que realmente veía Cristiano en el móvil del asistente médico eran las estadísticas de Leo Messi (17 goles) en La Liga.

Lo que REALMENTE miraba CRISTIANO en el móvil del asistente médico. #RealMadridDepor pic.twitter.com/uhQqlLiYjx — CsrBnz ℹ (@Csrbnz2) 21 de enero de 2018

Ronaldo también podría haber contemplado en el teléfono la distancia que separa a Madrid y FC Barcelona en la clasificación (de ahí su cara de resignación poco después). Aunque igual lo que miraba era una aplicación para ligar, como bromeaban en Inglaterra. O Instagram, ya que el jugador madridista entró en la cámara del smartphone que le prestaron para ver cómo tenía su herida.

Por último, un usuario especuló con la posibilidad de que Cristiano y su mirada incrédula, a la par que su sangre, tuviesen que ver con la ortografía. "Cuando ves escrito haver y te sangran los ojos", rezaba el mensaje. Sin duda, Ronaldo no se libra del cachondeo ni en sus mejores días.