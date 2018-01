Zidane, cero autocrítica: "El balón no quiere entrar"

Zinedine Zidane compareció ante los medios tras la derrota ante el Villarreal en Liga, un partido en el que el Real Madrid volvió a sufrir un duro descalabro.

¿Piensa que el equipo está obcecado con el gol? "Hemos tenido muchas ocasiones para hacer gol. El balón no quiere entrar. Es una mala racha que dura. Es difícil también para los jugadores, a los que no puedo reprochar nada. Es un mal momento y es una derrota difícil. No merecimos hoy este palo. Dentro de lo negativo hay que buscar lo positivo: tenemos un partido el jueves (Copa ante el Leganés) para cambiar esta mala racha. Es complicado pero es lo que nos toca".

¿Qué se habla en el vestuario? "Muchos dicen que es mala suerte. El balón no quiere entrar. Lo intentamos de todas formas. No tengo explicaciones. La mala racha la vamos a cambiar, no sé si el jueves o el domingo, pero hay que seguir pensando que el fútbol es así. Hemos tenido muchas cosas buenas pero ahora nos está tocando un momento duro".

¿Cómo se puede cambiar esto? "Conocemos la situación. Sabemos lo que nos toca. Tenemos la Copa y la Champions en un mes y es una situación difícil que nunca la hemos vivido. Para los jugadores es complicado. Peleamos, luchamos, intentamos, tenemos juego... pero no quiere entrar. Tenemos que meter el balón. Lo bueno en el fútbol es que hay partidos. Este no lo podemos cambiar. Estamos doloridos, pero no vamos a cambiar nuestra mentalidad de seguir adelante y luchar".

¿Es un problema mental?: "Sí, en el sentido de que afecta cuando no se gana".

¿Cree que el que de por muerto al Real Madrid se equivoca?: "Cada uno puede opinar lo que quiera. Nosotros vamos a seguir y a demostrarlo. En el fútbol lo bueno es que tenemos cada tres días un partido. Cuando las cosas van mal tienes la posibilidad de cambiar esto y nosotros lo vamos a cambiar. Vamos a hacer las cosas para ayudar al compañero".

El equipo baja en la segunda parte: "No estoy de acuerdo con eso. El resultado es muy negativo. Vamos a cambiar las cosas ganando bien un partido. Ojalá sea el jueves o el domingo. Cuando ganemos un partido vamos a cambiar".

¿Qué le pasa al Real Madrid cuando llega al partido?: "Hay que seguir pensando que lo vamos a cambiar. Y el próximo que vamos a ganar, después hay que pensar en que tenemos que seguir trabajando. Así van las cosas. En Vigo merecimos y empatamos. Hoy es otro palo. Vamos a pensar que el jueves vamos a cambiar eso".

¿El Real Madrid es previsible?: "No creo. Hemos tenido ocasiones de todo tipo. En el fútbol hay dos equipos y lo que tú debes hacer es meter un gol más que el adversario. Nosotros preparamos los partidos pero es verdad que hay un momento difícil para los jugadores porque el balón no entra".

¿Ha tocado fondo el Real Madrid? "No, estamos en un mal momento, pero vamos a seguir".

Sobre el partido ante el Villarreal: "No tengo nada que reprochar a mis jugadores. Lo han hecho todo para ganar el partido. No estoy contento pero tampoco abatido, nunca lo estaré. Para mí es una nueva oportunidad para demostrar que podemos revertir esta situación. Hay que seguir trabajando. Siempre soy positivo, estoy obligado a ello. No vamos a bajar los brazos".