Así fue la reunión entre Bartomeu y los jugadores para jugar a puerta cerrada

Tras el esperpento de este domingo en el Camp Nou, cuando el Barcelona decidió unilateralmente jugar el partido contra Las Palmas a puerta cerrada cuando restaban 30 minutos para el comienzo, se van conociendo detalles sobre los motivos que llevaron al club a tomar la decisión. Según el diario MARCA, la decisión la habría tomado Josep María Bartomeu, presidente de la entidad, tras bajar al vestuario y hablar con los jugadores.

El presiente del Barcelona bajó al vestuario acompañado por Jordi Mestre, vicepresidente deportivo del club, y mantuvo una charla con los jugadores. Reconoció que el club se jugaba mucho en lo deportivo y les instó a jugar: “Nos jugamos mucho en el terreno deportivo. Y si perdemos la Liga por esos seis puntos, nadie se acordará de la suspensión de este partido y sólo quedará que no somos campeones”, les dijo.

Los jugadores también querían disputar el partido. Iniesta, capitán, así lo hizo saber, pero también le advirtió al presidente: “Que no quede que hemos sido nosotros los que tomamos la decisión, es una cuestión del club”. Al otro lado, Piqué, que posteriormente atacó a Rajoy, o Sergi Roberto presionaron para no saltar al campo, pero no consiguieron cambiar la voluntad del resto de jugadores. Leo Messi, según el diario MARCA, no dijo absolutamente nada. Tan solo escuchó.

Tras esa charla, el club hizo pública su decisión a través de su cuenta de Twitter y de la página web: el partido se disputaría a puerta cerrada. Esa decisión implicó, posteriormente, que tres directivos dimitieran y que el club esté sumido en una crisis ideológica.