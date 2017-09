Diego Costa también juega en el Atlético - Sevilla... desde la grada

Se habló mucho de su fichaje, de las cifras, de cuándo llegaría, de cómo se cerraría la operación... De muchas cosas. Pues bien, este sábado, en el Wanda Metropolitano, capitularon todas las conversaciones. Diego Costa estuvo en el palco para ver a su equipo jugar contra el Sevilla y se incorporará a los entrenamientos el domingo.

El fichaje del brasileño se cerró por 55 millones de euros más 10 en variables. Chelsea y Atlético de Madrid llegaron a un acuerdo este jueves y el jugador viajó a la capital de España el viernes. Este sábado, antes del partido contra el Sevilla, habría visto y saludado a sus compañeros.

Su primer partido, no obstante, no se verá hasta después de Navidades. La sanción del TAS le impide al Atlético inscribir jugadores, pero no fichar. Por eso, el Atlético ha podido cerrar su incorporación una vez cerrado el mercado veraniego. Junto a él, en enero, también llegará Vitolo, que jugará cedido hasta entonces en Las Palmas.

Su llegada ha coincidido también con la salida de Fernando Torres de la convocatoria. Simeone lo dejó fuera por decisión técnica y apostó de inicio por una pareja formada por Vietto y Griezmann para jugar contra el Sevilla. Lo que está claro es que con su llegada, el Atlético tiene uno de los mejores ataques de Europa.