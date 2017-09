Valverde, sobre Cataluña: "El club ya se ha manifestado y nos adherimos"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, confía en que su equipo "alargue la racha" de triunfos ante un Girona (sábado, 20:45 horas) que, afirmó, estará "muy motivado". Y habló sobre el referéndum: "Cada uno es responsable de lo que dice. El club ya se ha manifestado y nosotros nos adherimos a lo que ha dicho el club en un comunicado".

Antes de la sesión preparatoria en la Ciudad Deportiva del Barça, Ernesto Valverde ha asegurado que tras cinco victoria seguidas y haberse encaramado en solitario en la primera posición de la Liga, busca que su equipo "alargue la racha de triunfos hasta donde" pueda, "aunque los rivales también juegan".

A pesar del buen momento de los azulgranas, Valverde ha advertido que esto "solo acaba de empezar" y que el Barcelona vivirá "otros momentos".

Del Girona, ha destacado su consistencia defensiva, con tres centrales y dos carrileros, y "la presión alta que hacen a los rivales", además de ensalzar el intento de sacar controlado el balón.

"El partido de mañana es importantísimo para nosotros y sabemos de la extramotivación del rival. Hay que estar a la altura del derbi, porque hay un componente emocional que cuenta", ha advertido.

"Todos sabemos cómo son estos derbis, en los que el rival se lo va a tomar de una manera para disfrutar, para luchar y darlo todo. Ellos tienen marcado este partido en el calendario y este tipo de encuentros hay que saberlos jugar. Ellos están jugando bien y contra el Sevilla estuvieron bien. Les veo en un clima de optimismo y con ganas de quedarse en la categoría", ha añadido.

Ernesto Valverde ha dado por sentado que mañana jugará Luis Suárez, tras descansar en el partido del martes contra el Eibar, aunque ha señalado que lo confirmará tras la sesión preparatoria que ha programado tras las conferencia de prensa.

Se le ha preguntado sobre la incidencia que cree que él tiene en la buena racha de Messi, máximo goleador del campeonato con nueve tantos en cinco partidos. "Sólo ponerlo de titular. La responsabilidad es suya. Yo no he podido centrarle ningún balón", ha bromeado.

Además, ha asegurado que aún no contempla darle descanso. "Un jugador que ha marcado cuatro goles en un partido (Messi hizo un póquer contra el Eibar) no suelo cambiarlo. De hecho, esto nunca me ha pasado", ha precisado.

De la distancia marcada con el Real Madrid, que ha quedado a siete puntos de los azulgranas, Ernesto Valverde ha reconocido que esta situación le es novedosa.

"Yo vengo de la otra parte del muro, en la que no están el Barcelona y el Madrid. Me cuesta a veces cuando me preguntáis por el Madrid, porque parece que deba estar pendiente de él. ¿Que ha perdido el Madrid? Pues otra vez perderá el Barça. Cuando me acostumbre, tendré otros argumentos. Esto va de semana en semana, y unos suben y otros bajan", ha justificado.

Ha recordado, al referirse a las crisis deportivas, que hace unas semanas se hablaba en el barcelonismo "de hecatombe", y ha subrayado: "A estas alturas de campeonato es verdad que hay equipos que tienen cero puntos, y piensan que están en crisis. El Madrid está a siete puntos, pero también estoy pendiente del Sevilla, que está a dos, o del Atlético, a cuatro. No sé cómo los clubes administran sus crisis. Hay equipos en los que todo es excesivo".

Finalmente, de la situación política en Cataluña, el entrenador azulgrana se ha limitado a adherirse "al comunicado del club" de hace unos días.

En ese comunicado, el Barcelona señaló que, "desde el máximo respeto a la pluralidad de su masa social, seguirá apoyando la voluntad de la mayoría del pueblo de Cataluña, expresada siempre de una forma cívica, pacífica y ejemplar".