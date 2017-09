Los cinco nombres en los que confía el Madrid para acabar con el pesimismo

El Madrid, dicen, no está en su mejor momento. Y es verdad. El Madrid, comentan, no ha hecho, quizás, sus mejores partidos. Y también es verdad. Y el Madrid, en definitiva, es octavo en la Liga y está a siete puntos del Barcelona, el líder. Y, obviamente, eso también es verdad. Todo eso es cierto, para qué negarlo. Pero, ¿quiere decir esto que está en crisis? La respuesta, a todos los efectos, debería ser negativa. No, los de Zidane no tienen por qué preocuparse. Deben ganar, sí, como cualquier club grande, pero de ahí a preocuparse hay mucho trecho. Aficionados, equipo y entrenador están de acuerdo: confían en que todo vaya a mejor. Hay nombres, al fin y al cabo, que garantizan el optimismo. ¿Cuáles? A eso vamos…

Zidane, garantía de éxitos

El técnico del Madrid llegó cuando el equipo atravesaba una mala racha de resultados y tras la destitución de Benítez. Sin embargo, consiguió cambiar el rumbo y ganar la Champions en su primera temporada. Después vendría otra ‘Orejona’, una Liga, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y un Mundialito. ¿Hace falta algo más para creer en él? Desde luego, no debería. Con Zidane, el conjunto blanco ha ganado, pero también ha patentado un estilo de juego que se acentuó nada más comenzar este curso, en la Supercopa contra el Barcelona. Entonces, su equipo parecía imparable. ¿Qué ha pasado ahora? Tan sólo que las lesiones (Marcelo, Theo, Kroos, Vallejo, Kovacic y Benzema) han venido acompañadas de malos días. Nada que no se pueda lograr esta semana tras los partidos ante Alavés y Dortmund.

Borja Mayoral, otro ‘9’ para ayudar

Mucho se ha hablado durante todo el mercado de verano sobre la necesidad del Madrid de fichar a un delantero. ¿Lo debería haber hecho? La respuesta, cuando acaba de comenzar la temporada, es negativa. Zidane tiene tres hombres para un puesto: Ronaldo, Benzema y Borja Mayoral. Del primero no hace falta hablar, el segundo ha sido renovado esta misma semana y el tercero ya ha dado muestras de lo que puede ser. Su buen partido en Anoeta (hizo un gol y provocó otro, marcado por Kevin Rodriges en propia puerta) lo acredita como un sustituto de garantías de Morata, vendido al Chelsea, y de Mariano, fichado por el Lyon.

Cristiano Ronaldo siempre vuelve

El caso de Cristiano es el mismo que el de Zidane. Del jugador portugués no se puede dudar. Ha estado sancionado, pero su vuelta contra el Betis ya fue una buena noticia. No marcó, pero sumó minutos. Este sábado (16:15 horas) será titular contra el Alavés. Y, conociéndole, irá a más. Así ha sido siempre. El mejor Ronaldo de esta temporada está por llegar. Y, si él está bien, a buen seguro que su equipo también mejorará. El Madrid y CR7 son un binomio perfecto. Ambos, juntos, garantizan goles y resultados. Victorias, en definitivas. ¿O acaso alguien, a estas alturas, es capaz de ponerle en cuestión? No debería. ¿La muestra? El curso pasado, Cristiano hizo un hat-trick en Mendizorroza.

Asensio, símbolo de futuro

No hay argumentos para pensar que el Madrid esté ante un final de ciclo o algo parecido. Eso queda descartado. La juventud de algunos de sus jugadores (Isco, Ceballos…) y la explosión de su nuevo guía, Marco Asensio, aseguran una continuidad de juego y éxitos en los próximos años. Y el que mejor lo representa es el mallorquín. Su explosión recuerda a la de otros muchos ídolos y símbolos del madridismo (Raúl, Guti…). Él es el futuro. Y, el equipo de Zidane, más allá de esta crisis circunstancial, tiene razones para creer que todo irá mejor. Seguro.

La plantilla

No hay nombre para definirla. El Madrid, por encima de todo, es un conjunto armónico y acompasado. Tiene la mejor plantilla de Europa y la más extensa. Sólo hay que mirar la lista de lesionados y la gran cantidad de alternativas que tiene a su disposición Zidane. Por todo eso, es difícil creer que la Liga esté acabada. Es octubre, el Madrid tiene capacidad de reacción –así lo ha demostrado en múltiples ocasiones con el técnico francés– y los resultados llegarán. De eso no dudan ni el equipo, ni el entrenador, ni los jugadores.