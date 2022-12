Fernando Santos sale en defensa de Cristiano Ronaldo: "Dejémoslo en paz, no se lo merece"

Cristiano Ronaldo sigue dando que hablar en el Mundial de Qatar. El capitán de Portugal montó un revuelo tras sus gestos al ser sustituido frente a Corea del Sur en la fase de grupos. Y todo continuó con su suplencia frente a Suiza en los octavos de final. A partir de ahí, todo se ha vuelto una fuente de constantes rumores.

Fernando Santos, seleccionador luso, quiso lanzar un capote a Cristiano tras las últimas informaciones salidas. Se llegó a asegurar que el exdelantero del Manchester United estaba dispuesto a abandonar la convocatoria ante su imagen en el banquillo. Aún así, el técnico lo negó.

"Él nunca me dijo que iba a abandonar la concentración de Portugal. No me lo dijo. Hay que ver cómo es su actitud. Celebró los goles con sus compañeros, dio las gracias a los aficionados", explicó en la rueda de prensa previa a su enfrentamiento contra Marruecos en cuartos.

Fernando Santos y Cristiano Ronaldo Reuters

Santos dio su versión de lo sucedido con el atacante. Aseguró que no le sentó nada bien la decisión de su suplencia frente a los helvéticos, pero que lo contado en los medios no tenía nada que ver con lo que realmente ocurrió en su conversación con el futbolista.

"Tuve una conversación con Cristiano Ronaldo. Hablamos sobre la selección portuguesa. Fue antes del encuentro ante Suiza para decirle por qué iba a ser suplente. Le dije que no iba a ser titular en octavos de final. Él no estaba feliz con la conversación, como es normal. Pero fue una conversación normal donde cada uno mostró su punto de vista. Una conversación normal", refrendó.

Descontento con la suplencia

La ambición de Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera le ha hecho ser un jugador siempre líder en el terreno de juego. Eso le ha hecho a tener esa serie de discrepancias en el propio Manchester United y en Portugal con su último episodio en el Mundial de Qatar.

Fernando Santos quiso echar un capote a su jugador y le defendió en la rueda de prensa previa al encuentro de cuartos de final. El seleccionador quiso quitarle hierro al asunto y aseguró también que lo mejor es dejar tranquilo a Cristiano Ronaldo en estos momentos.

Cristiano Ronaldo saluda con gesto serio a Fernando Santos tras el Portugal - Suiza Reuters

"Cuando un jugador es capitán de Portugal y empieza en el banquillo. Es normal que no esté feliz. Cuando le dije que no iba a jugar de titular me preguntó si era buena idea. Claro que no estaba feliz. Pero aseguro que nunca quiso dejar la concentración", añadió.

"Nunca me dijo que quería irse. Es hora de terminar esto y parar. Salió del vestuario ante Suiza, calentó, salió a correr para celebrar los goles con sus compañeros. Llamó a sus compañeros para agradecerles el esfuerzo... pero salió que se marchó solo. Dejemos a Cristiano Ronaldo en paz", terminó.

